Ob obsodbi ruske agresije burno o vračanju odlikovanja

Ob vsebinsko nepojasnjeni odsotnosti župana Zorana Jankovića se je seja mestnega sveta začela z razpravo o odzivu ljubljanske občine na rusko agresijo na Ukrajino. V svetniških skupinah SDS in NSi so zahtevali ostro obsodbo, zamrznitev sodelovanja z Moskvo in županovo vračilo odlikovanja Reda prijateljstva, ki ga je Zoran Janković leta 2017 prejel iz rok Vladimirja Putina. Mestni svetniki takih sklepov večinsko niso potrdili, sprejeli pa so ostro obsodbo agresije in poziv k miru.

V svetniških skupinah SDS in NSi so pozivali, naj Zoran Janković nemudoma vrne odlikovanje in tako simbolično izrazi ogorčenje nad agresijo ter prekliče protokol o prijateljstvu in sodelovanju z ruskim glavnim mestom. V SDS so tudi predlagali, da se Windischerjeva ulica mimo ruskega veleposlaništva preimenuje v Ukrajinsko ulico in zahtevali, da se Ljubljana aktivno vključi v zbiranje pomoči za begunce. Mojco Sojar iz NSi je še zanimalo, kaj je s pobudo Mlade Slovenije o postavitvi droga z ukrajinsko zastavo poleg drogov zastav EU ob robu Trga Republike. SDS je ob tem občini podarila ukrajinsko zastavo, ki naj bi jo izobesili na magistratu.

Trideseto sejo mestnega sveta je vodil podžupan Aleš Čerin, ki je povedal, da je Lekarna Ljubljana v Ukrajino že poslala za 70.000 evrov sanitetnega materiala, da je v hostlu Celica 53 mladih glasbenikov in njihovih spremljevalcev, ki sta jih v Ljubljano pripeljala dva avtobusa LPP, in da občina in njeni zavodi že gostijo in bodo po svojih močeh še gostili begunce iz Ukrajine. Podžupan je še napovedal, da bo Zoran Janković na vprašanja odgovoril sam, njegove odsotnosti pa ni pojasnil. Navedel pa je, da je župan Janković z ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem včeraj podpisal protokol o nadaljnji izvedbi enajstih infrastrukturnih projektov v občini in sporazum o urejanju območij železniških postaj v Ljubljani.

Podhodi in podvozi pod tiri V danes podpisana protokol občine in države o nadaljnji uresničitvi infrastrukturnih projektov na območju MOL ter sporazum o sofinanciranju pri nadgradnji objektov ob nadgradnji železniške infrastrukture so vključeni projekti izgradnje podvozov in podhodov pod železnico, poroča STA. Eden najpomembnejših bo ureditev novega podvoza pod železnico na Dunajski pri železniški postaji, s čimer se bo začela gradnja predvidene nove glavne železniške in avtobusne postaje v Ljubljani in Emonike, za katero naj bi se po napovedi ministra Jerneja Vrtovca prva pripravljalna dela začela prihodnji mesec. Predvidena je še širitev in ureditev podvoza pod železnico na Šmartinski, ureditev cestnih podvozov na Bratislavski, podvozov med Vodmatom in Zeleno jamo, podhoda v podaljšku Ruske (proti džamiji), podhoda v podaljšku Ulice bratov Židan (med Šiško in Bežigradom), Lattermanovega podhoda (pri kopališču Ilirija proti Tivoliju), podvoza med Parmovo in Tivolsko, podhoda na Goriški (pri Žaku) in podvoza v podaljšku Magistrove (pod gorenjsko progo) ter podvoza na Gregorinovi (na Viču pod notranjsko progo). Vrednost predvidenih projektov in roki izvedbe niso opredeljeni, bo pa država po navedbah ministra Jerneja Vrtovca namenila več deset milijonov evrov.

Načrtovane novogradnje

Z dnevnega reda seje je župan spet umaknil odločanje o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela (obsežnega) odloka o občinskem prostorskem načrtu (OPN MOL), ki je, sodeč po amandmajih, najbolj sporen v tistem delu, ki predvideva pozidavo zelenic v Šiški, okolico Plečnikovega stadiona in gameljske obvoznice. So pa svetniki potrdili pet dokumentov o občinskih podrobnih prostorskih načrtih (OPPN). Ob načrtovani gradnji Prirodoslovnega muzeja Slovenije in garažne hiše pri živalskem vrtu so svetniki opozorili na pazljivost pri slednji, da jih ne bi zalila voda, in se strinjali z napovedano ukinitvijo tamkajšnjega divjega parkirišča. Pozivali so tudi k pravočasnemu premisleku o tem, kaj bo s stavbama Fakultete za strojništvo in študentskega zdravstvenega doma ob selitvi fakultete. Ob Jurčkovi sta predvideni dve stanovanjski naselji (Ilovica in Jurčkova - zahod), tretje naselje večstanovanjskih stavb pa je predvideno zahodno od Tacenske trojke in Tacenskih dvorov. Na območju med Brnčičevo in Štajersko je predviden (Lidlov) trgovsko-poslovni objekt.

Med kadrovskimi zadevami so ob običajnih soglasjih o imenovanjih svetniki soglasno sprejeli poziv protikorupcijski komisiji, naj preveri obstoj nasprotja interesov (denimo pri glasovanju v svet vrtca) in nujnost omejitve poslovanja družinskih članov funkcionarja. Slednje po mnenju mestnih svetnikov posega v gospodarsko svobodo in odvrača kredibilne posameznike od kandidatur za mestne svetnice in svetnike.

Potrdili so tudi sklep, da bo novi upravljavec parkirišča na Dunajski ob stoženskem pokopališču namesto družbe Janez, ki se ji je iztekla najemna pogodba, podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice. Cena ure parkiranja se bo čez dan z 1,20 evra znižala na 70 centov, cenejše in drugačno bo tudi nočno parkiranje. Namesto urnega po 60 centov bo celonočno od sedme večerne do sedme jutranje ure stalo 1,80 evra. Abonentska mesečna parkirnina se bo s 60 evrov znižala na 36 evrov.