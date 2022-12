Obnova živalskega vrta bo velik zalogaj

V članku preberite:

Nekateri obiskovalci ljubljanskega živalskega vrta so izrazili bojazen, da se ta mestna ustanova ne razvija. Barbara Mihelič, direktorica javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana, na očitke odgovarja, da zavod upravlja dve veliki slovenski butični dejavnosti na dveh lokacijah: enoto ZOO Ljubljana in enoto Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana. Obe sta bili hkrati potrebni popolne investicijske prenove. A ker zanju skrbi ista ekipa, ki je med manjšimi v svoji dejavnosti, prenov ni bilo mogoče izvesti hkrati, tudi zaradi epidemije in pomanjkanja kadrov.