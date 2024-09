Od Ljubljane do Domžal z avtobusi LPP

Mestni avtobusi LPP bodo prihodnji torek, prvega oktobra, začeli voziti tudi do Domžal. Dolgo pričakovani integrirani liniji 12 D in 21 D bosta tako povezali Bežigrad, Dragomelj, Ježico in Beričevo z Domžalami, potnikom pa omogočili hitrejše, cenejše in enostavnejše potovanje. Gre za pilotni projekt, s katerim se izboljšuje dostopnost javnega potniškega prometa na tem območju.

LPP-jeva linija 12 D bo potnikom skrajšala pot med Domžalami in Ljubljano, kar predstavlja pomembno prednost za dnevne migrante. Linija 21 D pa bo povečala dostopnost predvsem prebivalcem Ihana, saj bo omogočila hitrejšo povezavo do Ljubljane ter nato prestop na druge linije mestnih avtobusov. Na LPP pa so zaradi uvedbe omenjenih linij uvedli tudi nekatere spremembe.

Tako bo obstoječo linijo 12 nadomestila linija 24 (BTC – Atlantis – Vevče – Žale), ki bo podaljšana z vključitvijo dela trase linije 12 do Žal z obračališčem na Štajerski cesti pri stadionu Stožice. Poleg tega bo ta linija obiskovalcem in zaposlenim v BTC Cityju omogočila, da bodo osebna vozila pustili na parkirišču P+R Stožice in se z avtobusom pripeljali do severnega dela nakupovalnega središča BTC City in nazaj. Obstoječo linijo 21, ki povezuje Dunajsko cesto z Gameljnami in poteka skozi zgornje Črnuče pa bo nadomestila linija 28, ki bo vozila na relaciji Črnuče – Gameljne – Črnuče.

Za vzpostavitev integrirane linije LPP od prestolnice do Domžal so si na magistratu prizadevali kar 17 let, je povedal župan Janković. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Uvedba integriranih delavskih vozovnic

Otvoritvene testne vožnje od Ljubljane do Domžal so se danes udeležili okoljski minister Bojan Kumer, ljubljanski župan Zoran Janković in domžalska županja Renata Kosec. Uvedba novih linij mestnih avtobusov je rezultat uspešnega sodelovanja med MOL, ministrstvom za okolje, podnebje in energijo, Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa, domžalsko občino in LPP. Župan Janković je ob tem povedal, da so si na občini kar 17 let prizadevali za vzpostavitev avtobusne linije do Domžal, družba LPP pa bo po novem javni potniški promet izvajala v skupaj kar devetih občinah v okolici Ljubljane.

Minister Kumer pa je poudaril, da se poleg boljših povezav med kraji zdaj začenja tudi nova doba na področju vozovnic. »Do sedaj so bile integrirane le subvencionirane vozovnice med medkrajevnim in mestnim prevozom, sedaj pa uvajamo še tako imenovane delavske vozovnice. S tem bomo omogočili, da bodo vse vozovnice »Slovenija« veljale tako v medkrajevnem kot v mestnem prometu Ljubljane. To je velik korak k poenostavitvi potovanj in verjamem, da bo takšna integracija v prihodnje zaživela tudi v drugih mestih po Sloveniji,« je še dejal okoljski minister.