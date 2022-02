Okolica protokolarne vile končno prenovljena

V nadaljevanju preberite:

Park pri protokolarni Vili Podrožnik je po jesenski arboristični prenovi svetlejši in zračnejši. Iz parka se namreč odpira pogled tako na Rožnik kot na Ljubljansko barje, torej na oba ljubljanska zavarovana krajinska parka. V neposredni bližini sta rezidenci ameriškega in nemškega veleposlaništva, zaradi živahne gradnje pa je v Rožni dolini tudi vedno več vila blokov, ki so višji od starejših zgradb.