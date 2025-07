V nadaljevanju preberite:

Za krajane tega dela Ljubljane je odprtje kopališča Vevče velik in pomemben dogodek, je včeraj poudaril predsednik sveta četrtne skupnosti Polje Anton Podobnik, ki je v družbi premiera Roberta Goloba in ljubljanskega župana Zorana Jankovića ter drugih, ki so sodelovali pri projektu, prerezal trak.

Bazen, kakršen je tu že stal, je bilo slišati, pa ni le prostor za šport, temveč tudi kraj druženja za vse generacije.