Poškodovani most čez Kamniško Bistrico bodo kmalu porušili

Zaradi prestavitve vodov in kasneje rušenja mostu na regionalni cesti skozi Kamniško Bistrico na Viru pri Domžalah bo od jutri do predvidoma 24. decembra zaprt montažni most iz smeri Domžal proti Viru. Obvoz za motorna vozila bo omogočen po mestnih cestah. V nedeljo pa je predvidena popolna zapora ceste po obeh montažnih mostovih. Po štirih mesecih od katastrofalnih poplav, ki so prizadele tudi prebivalce tega dela domovine, bodo kmalu začeli odstranjevati nevaren most.

Vir: Občina Domžale

Ker most, kar je od njega še ostalo, predstavlja grožnjo za varnost ljudi in premoženja, se je vodstvo domžalske občine pred nedavnim sestalo s predstavniki direkcije za infrastrukturo glede rušenja in prestavitve komunalnih vodov. Čez most namreč poteka infrastruktura, s katero upravljajo Javno komunalno podjetje Prodnik, Elektro Ljubljana, Telemach in Telekom Slovenije ter podjetje Softnet. Z domžalske občine so sporočili, da je podjetje Softnet informacijsko infrastrukturo že prestavilo. Njihov direktor Andrej Boštjančič je povedal, da so svojo infrastrukturo speljali po drugi poti, da je nekaj malega stroškov res nastalo, da pa zahtevka za nastale stroške ne nameravajo prijaviti. Prodnik predvideva začasen premik na nadomestna jeklena mostova do končne ureditve mostu ali pa v strugo Kamniške Bistrice.

Jutri bodo začeli odstranjevati vode, ki potekajo po poškodovanem mostu. Upravljavci morajo prestavitev izvesti sami. Avgustovska vodna ujma v domžalski občini poplavila 249 stanovanjskih in drugih objektov.

Upravljavci morajo prestavitev vodov izvesti sami, vključno z vsemi inštalacijskimi in gradbenimi deli. Poškodovani most bodo porušili v začetku prihodnjega leta, so sporočili z direkcije za infrastrukturo. Na vprašanje, kdaj nameravajo postaviti novi most in koliko bo naložba stala, so z direkcije odgovorili, da projektna dokumentacija za novi most na Viru še ni izdelana, saj poteka šele razpis za izbiro projektanta. Vrednost naložbe bo znana po izdelavi projektne dokumentacije. Gradbena dela za novi most bodo potekala kot vzdrževalna dela v javno korist znotraj varovalnega območja ceste, zato direkciji gradbenega dovoljenja ne bo treba pridobiti.

Popoplavna obnova

Sicer pa dela po avgustovskih poplavah na porečju Kamniške Bistrice intenzivno potekajo, pravijo na domžalski občini. Predstavniki strokovnih služb z domžalske občine so doslej opravili več ogledov na terenu, predvsem v Nožicah in Biščah. Redno spremljajo potek del, tudi z domžalskim štabom za civilno zaščito, z vodjo sektorja območja srednje Save z direkcije za vode Tončkom Cezarjem in s predstavniki krajevnih skupnosti. Na obeh lokacijah je prva faza potekala po načrtih, da se reka čimprej vrne v staro strugo.

Pristojne državne službe zdaj pripravljajo projekt za dokončno sanacijo, kar pomeni utrjevanje bregov, dvig brežin in druge protipoplavne ukrepe, s katerimi bodo poskušali čim bolj zmanjšati možnost poplav. Avgustovska vodna ujma je poplavila 249 stanovanjskih in drugih objektov. Zelo so bile poškodovane brežine in rekreativne površine ob Kamniški Bistrici, poškodbe so nastale tudi na mostovih ter komunalni infrastrukturi.

Nevaren most nameravajo po katastrofalni vodni ujmi porušiti. Foto Bojan Rajšek

V 80 odstotkih primerov je bila škoda zabeležena v kletnih prostorih, v desetih odstotkih v prvih etažah in v desetih odstotkih objektov v drugih etažah. Večje škode na občinski infrastrukturi poplave niso povzročile. Šest domov z območja Nožic je zaradi poplav neprimernih za bivanje. Na državni infrastrukturi je bila škoda povzročena na mostu na Viru, kjer je prevoznost trenutno zagotovljena z začasnima mostovoma. Rekreacijske poti so zdaj v večji meri urejene, razen ponekod na jugu občine, kjer bodo sanacijska dela izvajali skupaj z direkcijo za vode, saj gre za večji poseg.