Prihodnji mesec gradnja sodobne železniške postaje

Velikopotezni načrti o prenovi območja železniške in avtobusne postaje v glavnem mestu se po več kot dveh desetletjih vendarle uresničujejo. Na začetku leta je v projektu Potniškega centra Ljubljana (PCL) stekla gradnja razširjenega železniškega nadvoza nad Dunajsko cesto z deli na tirni infrastrukturi, madžarski investitorji pospešeno gradijo projekt Emonika, država pa je končno izbrala konzorcij družb, ki bodo zgradile sodobno železniško postajo. In kaj se dogaja z načrti za novo avtobusno postajo?

Država in madžarski investitorji so v okviru projekta Potniškega centra Ljubljana končno začeli graditi. Projekt se namreč vleče več kot dvaindvajset let, zdaj je z državnimi sredstvi in denarjem madžarskega vlagatelja ocenjen na dobro milijardo evrov. Velja spomniti, da je mednarodni natečaj za celotno območje PCL občina izvedla že leta 2002, investitorji so v projekt vstopali in se umikali, načrt se je zapletal in spreminjal, gradnja pa se je vse bolj odmikala. Pri PCL, v sklopu katerega bodo prenovili in nadgradili območje železniške in avtobusne postaje, zdaj sodelujejo trije investitorji.

Direkcija za infrastrukturo (DRSI) je pristojna za nadgradnjo železniške postaje in železniške infrastrukture, Slovenske železnice pa za gradnjo avtobusne postaje s poslovnimi prostori in garažne hiše ob Vilharjevi cesti. Tretji partner je zasebna družba Mendota Invest, ki bo zgradila nakupovalno središče, poslovno stolpnico, hotel in 187 stanovanj. DRSI je pred dobrim mesecem izbrala tudi arhitekturno rešitev za center vodenja železniškega prometa v neposredni bližini Masarykove in Metelkove. Nova stavba bo zgrajena po načrtih ajdovskega biroja Sono arhitekti.

Če bo šlo vse po načrtih, bodo leta 2026 obiskovalci v prestolnico pripotovali na sodobno železniško in avtobusno postajo. RAČUNALNIŠKI PRIKAZ DRSI

Posel, vreden skoraj 244 milijonov evrov

Po pogajanjih, ki so trajala vse od marca, je direkcija končno izbrala še izvajalca gradbenih del za nadgradnjo glavne železniške postaje. Posel je dobil konzorcij z družbo SŽ – Železniško gradbeno podjetje na čelu, v njem pa so še Kolektor Igin, novomeški CGP in GH Holding. DRSI je izpogajal končno ceno 199,9 milijona evrov oziroma 243,9 milijona skupaj z DDV. Odločitev bo pravnomočna v osmih dneh, je pojasnila Leonida Klasinc z direkcije, sledi sklenitev pogodbe, gradbena dela pa naj bi se začela čez dober mesec.

Gradbinci bodo morali v celoti prenoviti tirno in peronsko infrastrukturo, projekt vključuje tudi gradnjo novega nadhoda s postajno dvorano z dvigali, tekočimi stopnicami in tekočimi trakovi za hitrejši prehod čez nadhod. V postajni dvorani bodo prostori za prodajo vozovnic, čakalnica za potnike in sanitarije, prav tako je predvidena obnova sedanjega podhoda z razširitvijo za kolesarje in gradnjo dvigal za dostop na perone iz podhoda. Dela bodo namesto dve leti trajala dva meseca manj, tako da bo nadgradnja končana do septembra 2025.

Mednarodni natečaj za območje PCL je MOL izvedel že davnega leta 2002. Gradbena dela na železniški postaji bi se lahko začela konec oktobra. Za avtobusno postajo gradbeno dovoljenje pričakujejo v začetku leta 2025.

Za avtobusno postajo 84 milijonov

Ker so na Slovenskih železnicah pristojni za gradnjo nove avtobusne postaje s poslovnimi prostori (za zaposlene na SŽ) in podzemne garažne hiše, nas je zanimalo, kaj se dogaja s tem projektom. »Na ministrstvo za naravne vire in prostor smo v začetku februarja oddali zahtevo za integralni postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja. Po naši oceni bomo gradbeno dovoljenje pridobili v začetku prihodnjega leta,« odgovarjajo v družbi, ki jo vodi Dušan Mes.

Predvidoma konec decembra bodo objavili javno naročilo za izvajalca del, izbrali naj bi ga do konca marca 2025. Z zavarovanjem gradbene jame in izkopi naj bi začeli mesec kasneje, torej aprila prihodnje leto. Naložba v severni terminal nove avtobusne postaje ob Vilharjevi cesti je ocenjena na 75 milijonov, v južni terminal ob Masarykovi cesti pa na devet milijonov evrov. Gradnja avtobusne postaje skupaj s poslovno stavbo SŽ naj bi torej stala 84 milijonov evrov. Na severnem terminalu ob Vilharjevi bo 30 peronov za avtobuse ter še šest za uporabo skupaj z LPP, na južnem terminalu pa bo 12 peronov.

»Severni terminal bo imel tri kletne etaže za parkiranje osebnih vozil in, v prvi kleti tudi za parkiranje koles. V pritličju bo avtobusna postaja, v medetaži čakalnica za potnike, v dveh nadstropjih pa poslovni prostori. Na južnem terminalu ob Masarykovi bo predvidoma manjša medetaža s čakalnico za potnike, medtem ko nad njo ne bo nobenih prostorov, temveč zgolj nadstrešnica,« še pojasnjujejo na SŽ.