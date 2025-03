Tretja generacija študentov uspešno zaključila oglaševalski bootcamp

Agencija Luna \TBWA je v okviru programa Luna \TAKE OFF ponovno odprla vrata petim mladim navdušencem nad oglaševanjem, ki so februarja in marca opravili enomesečni intenzivni program. Klara (tekstopiska), Neža (medijska načrtovalka), Manca (strateginja), Sofiia (oblikovalka) in Lan (vodja projektov) so v tem času sestavljali svojo mini agencijo in pod mentorstvom strokovnjakov razvili kreativno kampanjo za Argeto.

Poleg dela na konkretnem brifu so se udeležili 15 predavanj in delavnic, kjer so pridobili vpogled v delo tekstopiscev, strategov, oblikovalcev, medijskih načrtovalcev in vodij projektov. Spoznali so proces ustvarjanja kampanj, kreativne tehnike razmišljanja ter finančne in strateške vidike oglaševanja.

Program vključeval 15 predavanj in delavnic pod vodstvom strokovnjakov TBWA mreže. Foto Luna

»Tretja generacija 'takeoffovcev' je pustila prav poseben pečat,« je povedal Martin Stariha, direktor naročnikov ter področja razvoja zaposlenih in kulture. »Navdušili so nas s svojo vedoželjnostjo, proaktivnostjo in zelo zrelim pogledom na industrijo. Verjamem, da so po mesecu dni pri nas pripravljeni na nove izzive v oglaševanju.«

Študenti so ob zaključku poudarili izjemno izkušnjo in vzdušje v agenciji. »Najbolj me je navdušila iskrena strast ljudi na Luni do tega, kar delajo,« je dejala Klara Gorjup. Neža Klun, medijska načrtovalka na Luni, pa je dodala: »Naši odnosi v skupini so bili odlični, rekli smo si kar mala agencija v veliki.«

Tudi predstavniki naročnika so bili nad mladimi talenti navdušeni. »Ko se združita strast mladih talentov in izkušnje prekaljenih mojstrov marketinga, nastane nekaj posebnega,« je zaključila Živa Deu, vodja digitalne strategije v strateški poslovni enoti namazi pri Atlantic Grupi.