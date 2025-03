Knjiga, ki jo je Zuckerberg želel prepovedati, je postala uspešnica

Knjiga Careless People (slo. Brezbrižneži) avtorice Sarah Wynn-Williams, sicer nekdanje uslužbenke ameriškega tehnološkega podjetja Meta, je že v prvem tednu od izdaje postala uspešnica, čeprav je pisateljica ni smela promovirati zaradi sodne prepovedi, ki so jo dosegli pri Meti.

Metina nekdanja direktorica za globalno politiko v knjigi opisuje svojo sedemletno kariero pod vodstvom Marka Zuckerberga in razkriva grdo in natančno podobo enega najvplivnejših podjetij na svetu, je v oceni knjige za New York Times zapisala Jennifer Szalai.

Natisnjenih več kot 100.000 izvodov

Podjetje Meta se je na knjigo Wynn-Williamsove pritožilo, češ da je z njeno izdajo kršila pogodbo o prepovedi obrekovanja, ki jo je avtorica z Meto podpisala, ko je bila njihova uslužbenka. Wynn-Williamsova je Meto v času zaposlitve namreč večkrat obtožila spolnega nadlegovanja in neprimernega obnašanja, kar je podjetje zanikalo. Sodišče je 12. marca letos odločilo, da knjige ne sme promovirati, kar pa ne velja za založbo Pan Macmillan, ki je uspešnico izdala, piše Guardian.

Kljub prepovedi je Careless People prva na lestvici neleposlovnih knjižnih uspešnic New York Timesa, v Združenem kraljestvu pa so prve tri dni od izida prodali kar tisoč izdaj v trdni vezavi na dan. Knjiga se bo uvrstila na četrto mesto na lestvici Sunday Timesa ta konec tedna, prav tako je ena najbolj prodajanih knjižnih uspešnic na Amazonu, je za javnost dejala Joanna Prior, direktorica založbe Pan Macmillan. Skupno je bilo natisnjenih več kot 100.000 izvodov, z dodatnimi ponatisi v Združenem kraljestvu, Indiji in Avstraliji zaradi velikega povpraševanja, je še dodala Priorjeva.

Facebook vodijo spolni izprijenci in hinavski narcisi

Wynn-Williamsova v svoji pripovedi opisuje leta, ki jih je preživela pri Meti. »Postala je del diaboličnega kulta, ki ga vodijo čustveno zatrti, nedorasli moški, spolni izprijenci in hinavski narcisi, ki se skrivajo za lažnimi vrlinami,« je biografijo za Observer opisal kritik Stuart Jeffries.

Tom in Daisy Buchanan v filmu Veliki Gatsby iz leta 2013. FOTO: Warner Bros. Press Release

Naslov Careless People izhaja iz književne klasikeVeliki Gatsby, v kateri je avtor zapisal, da stainbrezbrižneža, ki tako ljudi kot stvari zavržeta, nato pa se vrneta k svojim kupom bogastva in k neizmerni brezbrižnosti. Wynn-Williamsova s tovrstno intertekstualnostjo poudarja, da Facebook (danes Meta) vodijo brezbrižni ljudje, posledice njihovih dejanj pa morajo počistiti običajni uslužbenci, še piše ​Jefferies. Kljub temu poudarja, da Facebook, kakršnega pisateljica opazuje v biografiji , ne vodijo povsem brezbrižni in lahkomiselni ljudje, temveč zastrašujoče pametni in nemoralni, ki prežijo na človeško ranljivost.

Pri Meti so Careless People označili za mešanico zastarelih trditev o podjetju in lažnih obtožbo o njihovih zaposlenih, poroča Guardian.