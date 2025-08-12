  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Ljubljana in okolica

    Učenci OŠ Prule novembra na Galjevici in v BTC

    Novo šolsko leto se bo začelo še v obstoječi šolski stavbi, selili se bodo šele po jesenskih počitnicah.
    Družba Dema Plus je v začetku julija začela rušiti telovadnico, zdaj so na vrsti arheološka izkopavanja. Investicija je ocenjena na 17,6 milijona evrov. FOTO: Črt Piksi
    Galerija
    Družba Dema Plus je v začetku julija začela rušiti telovadnico, zdaj so na vrsti arheološka izkopavanja. Investicija je ocenjena na 17,6 milijona evrov. FOTO: Črt Piksi
    Manja Pušnik
    12. 8. 2025 | 15:00
    12. 8. 2025 | 15:13
    5:22
    V nadaljevanju preberite:

    Na Magistratu so se odločili, da bodo letos prenovili kar štiri osnovne šole, med drugim tudi na Prulah. Ker so delavci podjetja Dema Plus že porušili telovadnico in zdaj sledijo arheološka izkopavanja, bodo prvega septembra pouk začeli v obstoječi šolski stavbi. »Takoj po (jesenskih) počitnicah, s prvim in drugim novembrom, pa se učenci selijo na nadomestne lokacije. Nižji razredi v vrtec na Galjevici, učenci višjih razredov pa v nakupovalno središče BTC,« je povedala Marija Fabčič, vodja občinskega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL.

    osnovna šolaMOLBTCprenovaOŠ Prulenadomestne lokacijevrtec Galjevica

