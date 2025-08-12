Učenci OŠ Prule novembra na Galjevici in v BTC

V nadaljevanju preberite:

Na Magistratu so se odločili, da bodo letos prenovili kar štiri osnovne šole, med drugim tudi na Prulah. Ker so delavci podjetja Dema Plus že porušili telovadnico in zdaj sledijo arheološka izkopavanja, bodo prvega septembra pouk začeli v obstoječi šolski stavbi. »Takoj po (jesenskih) počitnicah, s prvim in drugim novembrom, pa se učenci selijo na nadomestne lokacije. Nižji razredi v vrtec na Galjevici, učenci višjih razredov pa v nakupovalno središče BTC,« je povedala Marija Fabčič, vodja občinskega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL.