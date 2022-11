Ukinili bodo okoli 4500 greznic, a nekaj jih bo ostalo

V nadaljevanju preberite:

Na prenovljen kanalizacijskoi omrežje v občinah Ljubljana, Medvode in Vodice bo priključenih več kot 300.000 ljudi. Prenvoa bo stala 135 milijonov evrov in je največji okoljksi projekt v samostojni Sloveniji. Nekaj zaselkov v občinah zaradi oddaljenosti in razpršenosti hiš ne bo priključenih na omrežje, zato bodo morali lastniki posodobiti stare greznice.