URI Soča bo v Osilnici vzpostavil nov oddelek

Potem ko so konec lanskega septembra podpisali pismo o nameri o nadaljevanju gradnje doma starejših v Osilnici, zdaj z Univerzitetnega rehabilitacijskega centra Soča sporočajo, da bodo v Osilnici vzpostavili oddelek rehabilitacijskega centra za osebe s cerebralno paralizo in drugimi motnjami v razvoju. Po načrtih bi program lahko bil vzpostavljen do leta 2025.

S programom za rehabilitacijo odraslih oseb s cerebralno paralizo ali drugimi motnjami v razvoju, ki ga bodo vzpostavili v Osilnici, bodo zmanjšali dolgoletno pomanjkanje obnovitvenih obravnav za odrasle s temi boleznimi. »Obravnava otrok s cerebralno paralizo in razvojnimi motnjami je v Sloveniji dobro urejena. Ko otroci postanejo mladostniki, pa – če gre za blažje oblike in niso vključeni v obravnave v specialnih zavodih – velikokrat ostanejo brez rednih obravnav,« pravijo na URI Soča.

Mnogi ostanejo v domačem okolju in zanje skrbijo starši ali tudi osebni asistenti, mnogi pa želijo sodelovati v programih, s katerimi se čim bolj ohranja njihovo funkcionalno stanje. Pri tem se pogosto obračajo na URI Soča, ki trenutno za to nima ne prostorskih in ne kadrovskih kapacitet.

V nekaj manj kot 4000 kvadratnih metrov veliki stavbi bo poleg rehabilitacijske enote tudi dom starejših za 80 stanovalcev.

V rehabilitacijskem centru v Osilnici bo v programih ambulantne in hospitalne rehabilitacije na leto lahko obravnavanih okrog 250 pacientov. »Pacienti bodo deležni celostne rehabilitacije, ki temelji na timskem pristopu. To pomeni, da primere vodi zdravnik fizikalne in rehabilitacijske medicine, sodelujejo pa še fizioterapevti, delovni terapevti, psihologi, logopedi, socialni delavci, zaposleni v zdravstveni negi in po potrebi športni pedagogi, dietetiki ter ortotiki in protetiki,« sporočajo z URI Soča.

Dr. Zvone Čadež, v. d. generalnega direktorja URI Soča, pravi: »Novi rehabilitacijski program, ki ga bomo dobili v Osilnici, je korak naprej v naših prizadevanjih, da še naprej dvigujemo kakovost in obseg javne rehabilitacijske dejavnosti. V URI Soča se zavedamo potrebe, da so te storitve prisotne tudi zunaj večjih mest. Pomemben del uspešnosti izvedbe programov pomeni tudi partnerstvo z občino Osilnica, ki se je zavezala, da bo pomagala zagotoviti ustrezne kadre.«

Na občini Osilnica zdaj pripravljajo dokumentacijo za nadaljevanje gradnje stavbe, ki je bila zgrajena leta 2007 do tretje gradbene faze – za to je bilo porabljenih 1,3 milijona evrov –, nato pa se je projekt ustavil. V nekaj manj kot 4000 kvadratnih metrov veliki stavbi bo poleg rehabilitacijske enote tudi dom starejših za 80 stanovalcev. Po ocenah naj bi za dokončanje potrebovali 4,4 milijona evrov, gradbena dela pa se bodo začela predvidoma julija.