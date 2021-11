Vaje glasbenih skupin in skladišča šotorov

V nadaljevanju preberite:

Ljubljančani s(m)o zaklonišča, kljub občasnemu tresenju tal v zadnjih treh desetletjih, nazadnje v večjem številu (vsaj) iskali in nanje pomislili v času osamosvojitvene vojne. Takrat so prišli prav tudi pravzaprav neprimerni kletni prostori v večstanovanjskih stavbah ali že davno opuščena in oplenjena zaklonišča iz druge svetovne vojne.