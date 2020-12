Vse več se jih v finančni stiski znajde prvič

V nadaljevanju preberite:»Največjo težavo trenutno predstavlja zmanjšan prihodek, izguba dohodka zaradi epidemije, nezmožnost zaposlitve in posledično nezmožnost plačevanja tekočih obveznosti in tudi že zapadlih dolgov,« pojasnjuje dr. Alenka Hebar Lavrič, specialistka družinske terapije in strokovna vodja programov na inštitutu Prelomi. Na njem desetletje raziskujejo vprašanja psihičnih, socialnih in drugih stisk, ki nastajajo v času konfliktov, njihov program psihosocialne pomoči v finančnih stiskah sofinancirata ljubljanska občina in ministrstvo za delo. »Mnogo ljudi nam pove, da izklapljajo ogrevanje, elektriko, da računi ne bodo previsoki. Da najemnine ne morejo poravnati.«