Za obnovo cest kar 36 milijonov evrov

Današnja tiskovna konferenca ljubljanskega župana Zorana Jankovića je trajala nekoliko dlje kot običajno. Potem ko je David Polutnik, vodja občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, predstavil lanskoletne zaključene projekte – nizke gradnje, župan Janković ni skrival navdušenja in ponosa ob prejemu priznanja iz rok srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Priznanje je župan prejel za posebne zasluge pri razvoju in utrjevanju sodelovanja in prijateljskih odnosov med Srbijo in Slovenijo.

Lani je občina prenovila Dunajsko cesto, ki je postala sodobna mestna vpadnica. Foto Blaž Samec

Kot je poudaril David Polutnik, je občina lansko leto v obnovo cest in trgov investirala kar 36 milijonov evrov. Na območju prestolnice so obnovili več kot sto cest, najodmevnejša med njimi pa je sanacija in obnova Dunajske ceste od Obvozne ceste do Vilharjeve. »Tako je Dunajska zdaj zagotovo moderna mestna vpadnica,« je poudaril Polutnik. Ob novi asfaltni prevleki je še posebej dobrodošla nova kolesarska steza in pa 79 na novo zasajenih dreves, pri čemer je župan poudaril, da sledijo zeleni obnovi Ljubljane, ki predvideva pločnike in peš cone v senci dreves.

Nova Cesta dveh cesarjev

Na obnovljeni Tržaški cesti so zasadili kar 250 novih dreves. Ena od večjih pridobitev je tudi obnovljena in prometno sodobno urejena Kajuhova cesta pri Bauhausu in bližnja Letališka cesta. Od lokalnih cest pa je bila zagotovo potrebna obnove Cesta na Brdo, ki so jo uredili po nizozemskem vzoru, brez sredinske črte in z rdečo obrobo za kolesarsko stezo. Zlasti tamkaj stanujoči, pa tudi Ljubljančani, se zagotovo veselijo prenovljene, kar malce pozabljene in leta odrinjene Ceste dveh cesarjev, kjer so nekoč domovali avtoodpadi. Postala je urejena cesta s pločnikom in avtobusnimi postajami. Omenimo še popolno prenovo Trga mladinskih delovnih brigad, ki so ga iz parkirišča za občane in taksiste spremenili v betonski park oziroma peš cono.

Ob vseh cestah je prestolnica dobila še devet novih postajališč za izposojo koles Bicikelj. Tako je zdaj v glavnem mestu na 81 postajališčih na voljo 810 koles za izposojo. Ljubljana ima več kot 200 otroških igrišč. Minulo leto so uredili novo otroško igrišče v Kašlju, na Ziherlovi ulici in Cesti španskih borcev, prenovili pa so še otroška igrišča na Zajčji Dobravi, Blaževem griču, na Pokopališki, Samovi, Trebinjski, Sojerjevi in na Krivcu. Med drugim so zamenjali tudi dotrajane tekoče stopnice v podhodu pri Plavi laguni. Prenovo je doživelo kar nekaj plinovodov in vročevodov. Zadnja leta poteka intenzivna modernizacija kanalizacijskega sistema. Do zdaj so na kanalizacijsko omrežje priklopili 92 odstotkov vseh uporabnikov.

Nova taksi zgodba

Letos bo bo končana zahtevna in težko pričakovana prenova zelo nevarne ceste skozi Črno vas. »Priznam, da me je bilo strah peljati skozi Črno vas. Posebno ponoči, saj bi lahko hitro spregledal pešca ali kolesarja. Od letos naprej pa bo črnovaška cesta široka, s pločnikom in urejenimi izvozi na dvorišča hiš prebivalcev. Zaradi obnove ceste bodo cene hišam zrasle vsaj za 30 odstotkov, v to sem prepričan,« je poudaril župan. Letos bodo obnovili tudi igrišča v Tivoliju, nadvoz na Dunajski in Tomačevsko cesto.

Kot kaže, pa se v prestolnici začenja nova taksi zgodba. »S taksisti se pogovarjamo, da bi bili v prihodnjih petih letih vsi taksiji v Ljubljani električni. Vsi taksisti bi imeli brezplačno parkirno mesto, vozila pa bi bila enake barve,« je dejal Janković. Ob koncu je nagovoril vse mlade družine v Ljubljani, da bo vpis v vrtce potekal od prvega do 15. marca. »Naši vrtci so 96-odstotno zasedeni, prostih mest ob vpisu bo nekaj manj kot 14.000,« je še dejal.

Hkrati z državno nagrado Srbije za razvijanje in utrjevanje prijateljskih odnosov med državama pa je Janković posebej izpostavil, da je bila prav Ljubljana med 20 evropskimi mesti letos izbrana za najboljšo evropsko destinacijo. Ob tem pa je poudaril: »Leta 2019 smo imeli v Ljubljani več kot dva milijona nočitev. Če bi imeli mednarodne letalske povezave, bi imeli po izboru za najboljšo evropsko destinacijo, si upam trditi, tri milijone nočitev.«