Kopalne vode v Žusterni skladne s predpisi

»Zaupamo v pristojne inštitucije in njihov nadzor. Dokler ne dobimo uradnega obvestila, da je s plažo v Žusterni kaj narobe oziroma je tam izobešena rdeča zastava, ki prepoveduje kopanje, jo bomo za naše šolske aktivnosti še naprej uporabljali,« pravi Andrej Mlinar, ravnatelj Osnovne šole Antona Ukmarja na Markovcu. V zadnjih dneh je zaradi poročila NIJZ, ki je po neuradni poti zašlo v javnost, nastal preplah zaradi morebitne nevarnosti kopanja na tem koprskem kopališču.



Potem ko je koprski župan Aleš Bržan ostro zanikal možnost fekalnega onesnaženja v kopališču v Žusterni in novem obmorskem parku, saj tega dosedanje meritve niso pokazale – prav tako pa je že razpolagal z neuradnimi rezultati torkovega vzorčenja –, so to včeraj še uradno potrdili na Agenciji RS za okolje (Arso). Dodatno pa so pojasnili, da so konec maja opravljali analize tudi ob izpustu meteornih voda, ki je zunaj kopališča – vendar v njegovi neposredni bližini –, kjer pa so zaznali povečano prisotnost fekalnih bakterij. Ta izpust je sicer zadnja leta prelepljen z varnostnimi trakovi in ob njem je tudi opozorilo, da kopanje v tem delu ni dovoljeno.