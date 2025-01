Ministrstvo Idriji vrnilo ambulanto za paciente brez osebnega zdravnika

V ponedeljek, 6. januarja, je ministrstvo za zdravje objavilo seznam dodatnih ambulant družinske medicine. S tem seznamom se določa seznam dodatnih ambulant družinske medicine z obsegom programa splošne oziroma družinske medicine in število ambulant.

Po tem, ko je decembra završalo in so iz Zdravstvenega doma (ZD) Idrija sporočili, da bodo zaprli ambulanto za neopredeljene, s tem pa je okrog dva tisoč ljudi ostalo brez zdravstvene oskrbe, se zdaj, kot kaže, ambulanta v Idrijo vrača. Na objavljenem seznamu Zdravstvenemu domu Idrija namreč pripada ena dodatna ambulanta z obsegom 0,8 programa.

Seznam, kot so zapisali pri ministrstvu, velja za obdobje od 1. januarja do 31. marca letos.

Direktor ZD Idrija Tomaž Glažar je sredi prejšnjega meseca opozoril, da bo nadomestna ambulanta za ljudi brez osebnega zdravnika delovala le še do 31. decembra. Ta korak so bili po Glažarjevih besedah prisiljeni narediti zaradi »izjemne kadrovske stiske in preobremenjenosti zdravstvenega osebja«.

Na spletni strani so zapisali, da so »aktivno pristopili k iskanju zdravnikov, ki se bodo vključili v delo ambulante, v kratkem bo oblikovan in objavljen urnik dodatne ambulante«. Ambulanta bo na voljo pacientom brez osebnega zdravnika, ki potrebujejo zdravstveno obravnavo.

»Ker gre le za začasne rešitve, ki jih kvartalno določajo pravila pristojnega ministrstva, vsem pacientom brez izbranega osebnega zdravnika glede na možnosti in nastalo situacijo predlagamo, da si osebnega zdravnika izberejo drugje,« so še zapisali in objavili seznam zdravnikov, ki opredeljujejo paciente. Za občane, opredeljene v Zdravstveni postaji Cerkno, organizacija dela ostaja nespremenjena.

Ministrstvo čakalo do zadnjega

Župan občine Idrija Tomaž Vencelj je v odzivu na nov seznam oziroma vrnitev dodatne ambulante poudaril, da bi morali na ministrstvu za zdravje ta seznam objaviti že prej, septembra, in ne šele v iztekajočih se dneh ob koncu leta.

Direktor Glažar je konec decembra za Delo izrazil upanje, da se bo ZD Idrija spet uvrstil na seznam za dodatne ambulante. Dodal je, da se »pripravljajo in zbirajo možne interesente za delo v teh ambulantah«.

V dodatnih ambulantah bodo zdravniki delali po podjemnih pogodbah, a le tisti, ki imajo najmanj 0,9 programa splošne ambulante, kot to zahteva novi interventni zakon. V ZD Idrija tega pogoja ne izpolnjujeta dva zdravnika.

Zdravstveni dom Idrija marca 2023. FOTO: Leon Vidic/Delo

Četudi so v ZD Idrija ob koncu leta, ko je v javnost prišla novica, da ukinjajo ambulanto za neopredeljene – po novem se imenujejo dodatne ambulante – trdili, da bodo na nujni medicinski pomoči (NMP) izvajali poostreno triažo in da ne bodo izdajali receptov, napotnic ter potrdil o bolniškem staležu, pač pa obravnavali le nujne primere, je več virov potrdilo, da so recept za zdravila na NMP po nekajurnem čakanju dobili.

Zapletena formula za izračun

Na ministrstvu za zdravje vsak mesec s posebno formulo preverijo, kakšne so potrebe neopredeljenih pacientov oziroma koliko ljudi v posamezni občini potrebuje zdravnika. Formula, kot so dejali za Delo, je zapletena, sestoji pa iz podatkov, ki jih dobijo s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) ter zdravstvenih domov (koliko družinskih zdravnikov dela, koliko jih opredeljuje in kakšen je njihov glavarinski količnik).

Za občino Idrija so najprej ocenili, da se bodo v ambulanti za neopredeljene »opredelile« štiri osebe, dejanski podatki so pokazali, da je v ambulantah opredeljenih pet oseb. Naknadno so nato pojasnili, da so se z upoštevanjem decembrskih podatkov potrebe po opredeljevanju v občini Idrija povečale – na 589 oseb. Na odgovor, kako so se lahko v nekaj tednih potrebe tako drastično povečale, še čakamo.

Vsega skupaj je na novem seznamu 51 dodatnih ambulant z maksimalnim obsegom v timih 29,8. Največ dodatnih ambulant je v ZD Ljubljana, in sicer dvanajst, po dve sta pripadli ZD Dr. Adolfa Drolca Maribor in ZD Črnomelj, ostali zdravstveni domovi na seznamu imajo po eno.