Brez zdravnika 1900 ljudi, po oceni ministrstva bi po pomoč prišli le štirje

Prvega januarja se spreminja naziv ambulant za neopredeljene, princip dela v njih (in sprejema pacientov) pa naj bi ostal enak. Glede na podatke ministrstva za zdravje je med aprilom in junijem v Sloveniji delovalo približno 48 ambulant za neopredeljene.

Pred kratkim je završalo v občini Idrija, potem ko je direktor zdravstvenega doma Tomaž Glažar opozoril, da bo nadomestna ambulanta za ljudi brez osebnega zdravnika delovala le še do 31. decembra. Ta korak so bili po Glažarjevih besedah prisiljeni narediti zaradi »izjemne kadrovske stiske in preobremenjenosti zdravstvenega osebja«.

Ministrstvo za zdravje naj bi leta 2024 na vsake tri mesece objavljalo seznam, koliko ambulant za neopredeljene lahko odpre posamezni zdravstveni dom. V prvih treh mesecih bi v ZD Idrija lahko vzpostavili eno ambulanto, na seznamu za zadnje tri mesece pa omenjene ustanove ni bilo več.

Na ministrstvu za zdravje so za Delo pojasnili, da je bila ocena, da bi v ZD Idrija na dan 1. septembra 2024 samo štiri osebe potrebovale oskrbo v ambulantah za neopredeljene, zato ustanove ni več na seznamu. Nov seznam pa pripravljajo za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2025.

Na vprašanje, na podlagi česa se odločajo, koliko ambulant za neopredeljene (po novem se bodo imenovale dodatne ambulante) pripada posameznemu zdravstvenemu domu, so na ministrstvu pojasnili: »Pomemben kazalnik je 'prostor za opredeljevanje', ki se izračuna kot razlika med številom glavarinskih količnikov in zmogljivostjo 1895 glavarinskih količnikov na tim pri posameznem zdravniku, ki ne dosega omenjenega količnika.

Prvega septembra 2024 je število glavarinskih količnikov za opredeljevanje odraslih znašalo 31.507,08, kar predstavlja 20,91 odstotka zavarovanih odraslih brez osebnega zdravnika. Prostor glavarinskih količnikov za opredeljevanje pri pediatrih je znašal 32.568,44 oziroma 113,12 odstotka vseh mladoletnih oseb brez izbranega osebnega zdravnika.« To pomeni, da se v Sloveniji lahko opredeli več mladoletnih oseb, kot jih je.

Kaj je glavarinski količnik? Glavarinski količnik predstavlja glavni del obremenitve zdravstvenega tima. Čeprav oznaka »glavarinski« nakazuje, da gre za obremenitev po glavi oziroma osebi, v ambulantah družinske medicine to ne drži. Glavarinski količnik je tu namreč odvisen od starosti zavarovane osebe. To pomeni, da ena opredeljena zavarovana oseba v sistemu nikoli ne pomeni »ene glave«, ampak več kot eno (recimo tri pri najmlajših in najstarejših bolnikih) ali manj kot eno (pri osebah med 7. in 49. letom starosti). Vrednost količnika na opredeljeno osebo izraža predvidevanje o pogostnosti in zahtevnosti določene obravnave. Vrednost količnika za najstarejše in najmlajše bolnike je večja od drugih, kar pomeni tudi, da je obremenitev družinskih zdravnikov največja pri najmlajših in najstarejših osebah.

V Idriji po pomoč le pet oseb?

Kot primer za lažje razumevanje so na ministrstvu navedli občino Sevnica. V njej je bilo mogoče opredeliti 1695,75 glavarinskega količnika odraslih oseb in 186,54 glavarinskega količnika mladoletnih oseb, kljub temu pa je bilo 1241,16 glavarinskega količnika odraslih in 368,08 glavarinskega količnika mladoletnih oseb brez zdravnika. Število opredeljenih v ambulantah za neopredeljene je znašalo 11 oziroma 10,36 glavarinskega količnika.

Za občino Idrija so ocenili, da se bodo v ambulanti za neopredeljene »opredelile« štiri osebe, dejanski podatki pa kažejo, da je v ambulantah opredeljenih pet oseb. V ZD Idrija se sprašujejo, kje je ministrstvo našlo te podatke, saj je v občinah Idrija in Cerkno brez zdravnika najmanj 1900 ljudi. Na ministrstvu so naknadno pojasnili, da so se z upoštevanjem decembrskih podatkov potrebe po opredeljevanju v občini Idrija povečale. Ocenjujejo, da bo oskrbo v dodatnih ambulantah družinske medicine potrebovalo približno 589 oseb.

Podlaga za njihove analize in ocene je redno spremljanje števila opredeljenih oseb ter s tem povezanih podatkov na ravni zdravstvenih delavcev, občine prebivališča (stalnega ali začasnega), starosti in drugih dejavnikov.

Osnova za analize potreb po ambulantah je redno spremljanje števila opredeljenih. FOTO: Leon Vidic/Delo

Na ministrstvu so zatrdili, da so bili zdravstveni domovi že novembra obveščeni, da se pogoji za delovanje ambulant z novim pravilnikom za leto 2025 ne spreminjajo in da so bila vodstva zdravstvenih domov seznanjena s spremenjenim nazivom ambulant.

V ZD Idrija so žogico vrnili, rekoč, da so s pogoji resda seznanjeni, ne vedo pa, ali bodo še naprej veljala taka plačila, kot so do zdaj. »Vemo, da dva zdravnika ne bosta mogla sodelovati, ker nimata najmanj 0,9 programa splošne ambulante, kot to zahteva novi interventni zakon. Vse podrobnosti bodo znane šele s sprejetjem pravilnika,« je povedal Tomaž Glažar. Upa, da se bo ZD Idrija spet uvrstil na seznam za dodatne ambulante. »Se že pripravljamo in zbiramo možne interesente za delo v teh ambulantah. Takoj, ko bodo znani pogoji iz pravilnika, bomo vedeli, kdo bo sodeloval od zainteresiranih zdravnikov in medicinskih sester ter kdo ne.«

Pravilnik bo začel veljati 1. januarja 2025 in po zagotovilih ministrstva so bili zdravstveni domovi z neopredeljenimi ambulantami o vseh podrobnostih obveščeni.

Po seznamu ambulant za neopredeljene, ki ga je ministrstvo za zdravje objavilo 26. marca letos, naj bi med aprilom in junijem skupaj delovalo 48 ambulant za neopredeljene. A v nekaterih domovih ambulante sploh niso vzpostavili, med njimi, na primer, v ZD Postojna, ki je imela po seznamu ministrstva predvideno eno ambulanto, vendar je nimajo in je niti v prihodnosti, kot so povedali, nimajo namena odpreti. Poudarili so, da imajo dovolj zdravnikov družinske medicine.

Zdravnike bi potrebovali povsod

Po večini drugih občin po Sloveniji je stiska zaradi pomanjkanja družinskih zdravnikov velika. V Črnomlju imajo že od začetka leta priznani dve ambulanti in približno 2400 neopredeljenih pacientov. Za optimalno delovanje bi potrebovali tri zdravnike družinske medicine in pediatra. V Novem mestu, kjer je bilo 2. decembra neopredeljenih 596 oseb, deluje ena ambulanta, v Osnovnem zdravstvu Gorenjske prav tako.

V Novi Gorici je neopredeljenih 1132 ljudi oziroma 1144,24 glavarinskega količnika, delujočo imajo eno ambulanto, enako je v ZD Slovenska Bistrica, kjer imajo neopredeljenih 634 pacientov. Za optimalno delovanje bi potrebovali enega dodatnega zdravnika družinske medicine.

Pravilnik bo začel veljati 1. januarja 2025. FOTO: Leon Vidic/Delo

ZD Tolmin sta pred kratkim zapustila dva zdravnika družinske medicine. »Na začetku leta 2024 ambulant za neopredeljene v ZD Tolmin nismo imeli, nato smo do konca leta 2024 glede na dodeljen program ambulant za neopredeljene (kjer še ni bil upoštevan odhod dveh zdravnic) in glede na kadrovske zmožnosti odprli 0,55 ambulante za neopredeljene,« so pojasnili. Brez izbranega osebnega zdravnika je pri njih nekoliko manj kot tri tisoč pacientov, del ambulant namreč še vedno nadomeščajo s sedanjim kadrom. Za optimalno delo bi potrebovali še pet zdravnikov družinske medicine.

V ZD Velenje se letos število ambulant za neopredeljene ni spreminjalo, v celotnem letu so imeli priznanega 0,525 tima, obseg delovanja ambulante so v omenjenem številu tudi izvajali. Na dan 27. decembra so imeli v ambulanti za neopredeljene vpisanih 1079 pacientov oziroma 997 količnikov, kar je za 84 pacientov (53 količnikov) več kot januarja letos.