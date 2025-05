Odpravljajo posledice neurja, v občini aktivnih 18 plazov

V občini Cerkno, ki jo je v ponedeljek prizadelo močno neurje, danes odpravljajo posledice vremenske ujme. Intervencijo so ponoči zaključili, na terenu pa je, kot je povedal poveljnik PGD Cerkno Sašo Tušar, trenutno devet njihovih prostovoljnih gasilcev ter še trije s PGD Planina - Čeplez.

»Stanje se je umirilo,« je dejal Tušar, imajo pa precej dela s sanacijo zemeljskih plazov. V celotni občini je aktivnih 18 plazov.

»Dobili smo klic, da sta se plazova sprožila na Straži in na Gorenjski cesti v Cerknem. Slednjega pokrivamo, tisti na Straži pa je večji in bo potrebna gradbena mehanizacija,« je za Delo povedal vodja intervencije.

Stanovanjski objekti po njegovih besedah niso ogroženi.

Aktivnih je 18 zemeljskih plazov. FOTO: PGD Cerkno

Včeraj je voda sicer zalila tri stanovanjske objekte in zaprla cesti Cerkno-Novaki in Cerkno-Kladje, a so ju kasneje odprli, je pa na teh odsekih potrebna pazljivost.

S Prometno-informacijskega centra so sporočili, da je promet zaradi zemeljskih plazov in poplavljenih cestišč oviran promet na cesti Novaki–Cerkno, Cerkno–Želin, Želin–Spodnja Idrija ter na več odsekih med Sovodnjem in Cerknim.

Kakšno škodo je v občini Cerkno povzročilo včerajšnje neurje, še ni znano. Na ogled terena se odpravlja župan Gašper Uršič, več podrobnosti o približni oceni škode naj bi bilo znanih okrog 12. ure.

Včeraj ob 15.51 so gasilci zaradi nevarnega dviganja hudourniške reke Cerknice sprožili sireno za splošno nevarnost.

Neurje v občini Cerkno FOTO: PGD Cerkno

Danes bo še oblačno

Danes bo oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše v zahodnih, južnih in osrednjih krajih. Predvsem ob morju bodo tudi nevihte.

Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.