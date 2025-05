V nadaljevanju preberite:

V zadnjem obdobju država poskuša povečati pomen trga kapitala, toda kako pomemben je ta za razvoj družbe in gospodarstva, se je Slovenija veliko bolj zavedala ob osamosvojitvi. Prav letos mineva 30 let od privatizacije treh pomembnih družb ljubljanske borze Krke, Petrola in Luke Koper, zato smo pogledali, kaj je privatizacija teh družb prinesla delničarjem.