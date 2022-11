Odprt županski boj v Tolminu

V treh posoških občinah, Tolminu, Kobaridu in Bovcu, se obeta zanimiva tekma. Tolmin bo dobil novega župana ali županjo, zato bo to najbolj zanimiva tekma v Posočju. V Kobaridu in Bovcu gresta sedanja župana po nov mandat. Vse tri občine imajo skupni izziv, to je vse večji turistični naval in pričakovanja domačinov.

Po odhodu dolgoletnega župana Tolmina v državno politiko, v aktualni vladi je minister za okolje in prostor, je jasno, da bo Tolmin dobil novega župana oziroma županjo. Za odprto mesto se potegujejo trije kandidati. Maša Klavora je nadomestna županja, predlagatelja njene kandidature pa sta Uroš Brežan in skupina volivcev. Preostala kandidata kandidirata z nominacijo strank, Oton Bratuž je kandidat SDS, Alen Červ pa kandidat Socialnih demokratov. Poznavalci lokalne politike ocenjujejo, da je zelo verjeten drugi krog. Tolmin je sicer veliko gradbišče, trenutno se izvaja dolgo pričakovana naložba v obvoznico, pa tudi kolesarska pot od Tolmina do Mosta na Soči in premostitveni objekt na cesti Tolmin–Kobarid. Trenutno največji problem občine je sobivanje krajanov in glasbenih festivalov. Če so bil festivali v zadnjih letih zelo pomembni, se je njihov pomen z razvojem turizma zmanjšal, za del prebivalstva so postali celo moteči. Občina je tako največje število udeležencev omejila. Da festivali niso ključni za turistični obisk, se je pokazalo med pandemijo koronavirusa.

V Kobaridu dva kandidata

Županska kandidata v Kobaridu sta trenutni župan Marko Matajurc in nekdanji župan Robert Kavčič, oba s samostojnimi listami. Med večjimi projekti, ki so nujni za razvoj občine, so izboljšava ceste proti Bovcu z gradnjo mostu, dokončanje gradnje centra za zaščito in reševanje Kobarid – letos spomladi so položili temeljni kamen – ter popolnitev in dograditev obrtne cone v Kobaridu.

Povezava na Kanin glavni izziv

Občina Bovec v zadnjem obdobju doživlja silovit razvoj, gradijo veliko, denimo športno dvorano v vrednosti deset milijonov evrov, dom starejših občanov v vrednosti šest milijonov evrov, nerešeno pa ostaja vprašanje žičnice na Kanin. Ta ključni projekt je težak kar 50 milijonov evrov in bo glavni izziv za novega župana. Za to mesto se poteguje sedanji župan Valter Mlekuž, tokrat brez podpore stranke SD. Izzivalci so svetnik Adis Hrovat, nekdanji župan Siniša Germovšek in novinec Kristjan Omerović.