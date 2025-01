Okrog 200 občanov si je zdravnika že našlo drugje

Da so bile potrebe po zdravstveni oskrbi v občini Idrija velike, kaže ogromno zanimanje za opredelitev v dodatni ambulanti, ki je začela veljati prejšnjo soboto. V vsega šestih dneh se je v njej opredelilo več kot 300 ljudi. Sprejmejo lahko še približno 700 pacientov.

S 1. januarjem je v Zdravstvenem domu (ZD) Idrija prenehala delovati nadomestna ambulanta. Ta korak so bili po besedah direktorja Tomaža Glažarja primorani storiti, da jim zaposleni zdravniki splošne medicine ne bi omagali zaradi izčrpanosti.

Dodatna ambulanta je vrata prvič odprla v soboto, 11. januarja. V njej sprejemajo paciente, ki potrebujejo zdravniško oskrbo in nimajo osebnega zdravnika. V dodatno ambulanto se vključujejo dva upokojena zdravnika z licenco, dva specializanta, ki delujeta pod nadzorom mentorja, ter trije specialisti družinske medicine – dva iz Idrije in eden iz Cerknega. Med njimi je tudi ena od zdravnic, ki je zaradi preobremenjenosti pred mesecem dni napovedala odhod iz ZD Idrija, a bo v dodatni ambulanti delala zgolj nekaj ur na mesec.

Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnil Tomaž Glažar, je po začetnih tehničnih težavah delo zdaj steklo precej tekoče. Poudaril je, naj v dodatni ambulanti pomoč poiščejo le tisti pacienti, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo. Ambulanta namreč ni namenjena opredeljevanju »vnaprej«, torej ko je oseba brez osebnega zdravnika, ocenjuje pa, da ga bo nekoč potrebovala.

Dodatna ambulanta je namenjena pacientom, ki nimajo izbranega zdravnika in takoj potrebujejo zdravstveno obravnavo. Ko se ta potreba pojavi, se naročijo v ambulanti in se ob prvi obravnavi v njej tudi opredelijo. Čakalna doba za akutno obolele je približno dva dni. Starejše ljudi, ki ne morejo priti v zdravstveni dom, na domu obiskujejo patronažne sestre in jih opredelijo v dodatni ambulanti.

Kako v dodatno ambulanto? Za obisk ambulante se morajo pacienti naročiti v času dela ambulante osebno ali na telefonski številki 05/ 37 34 215. Lahko se naročijo tudi zunaj ordinacijskega časa, in sicer prek Gospodarja zdravja ali po običajni pošti.

Urnik dodatne ambulante je določen do konca januarja, v prihodnjem mesecu naj bi na pomoč prišla zdravnica iz sosednje občine. Osebje – tako zdravniki kot medicinske sestre – v omenjeni ambulanti delajo po podjemnih pogodbah. Stroške delovanja dodatnih ambulant sicer v celoti krije zavod za zdravstveno zavarovanje.

Predvsem dva pogoja iz pred kratkim sprejetega zakona o zdravstveni dejavnosti domovom otežujeta delovanje dodatne ambulante. Prvi je ta, da lahko v njej delajo le zdravniki z najmanj 0,9 programa. Na ministrstvu za zdravje so pojasnili, da si prizadevajo, da zdravniki primarno delujejo v svojih matičnih ustanovah.

Drugi pogoj pa je, da se lahko v delo v omenjeni ambulanti vključujejo le tisti zdravniki iz domov za upokojence, ki so v teh domovih tudi zaposleni. V Idriji sta obe zdravnici zaposleni v zdravstvenem domu. Zakaj ta pogoj, na ministrstvu za zdravje (še) niso pojasnili.

Dva pogoja iz nedavno sprejetega zakona domovom otežujeta delovanje dodatne ambulante. FOTO: Anja Intihar/Delo

200 ljudi si je zdravnika že našlo drugje

Občankam in občanom je direktor Tomaž Glažar znova položil na srce, naj si – še posebej akutni bolniki – osebnega zdravnika poiščejo zunaj občine. Ne, ker jim v Idriji ne bi želeli nuditi pomoči, pač pa, ker tudi v dodatni ambulanti ne dela stalni zdravnik, ampak se osebje menjuje. Obravnava težje bolnih pacientov zato ni optimalna oziroma terja občutno več časa.

Kar nekaj jih je sicer to že storilo. Do srede, 15. januarja, so iz ZD Idrija v druge zdravstvene domove po bližnji oz. daljni okolici poslali približno 200 zdravstvenih kartonov. Občani so si zdravnika poiskali v Gorenji vasi – gre za zasebnika s koncesijo – in v zdravstvenih domovih v Postojni, Cerknici, na Vrhniki in v Škofji Loki.

Da bi ministrstvo za zdravje Idriji dodatno ambulanto z aprilom ukinilo – potrebe namreč ocenjujejo na tri mesece –, ni bojazni. Resda so za lansko zadnje trimesečje ocenili, da potreb zanjo ni, a le zato, ker so se v ambulanti za neopredeljene opredelili vsega štirje občani. In še to ne v Idriji, ker zdravstveni dom ambulante za neopredeljene ni nikoli imel. Vzpostavili so t. i. nadomestno ambulanto – najprej zgolj za paciente brez osebnega zdravnika, potem je delovala za vse občane, tudi za tiste z zdravnikom, le še ta.

Glede na to, da se je v šestih dneh v dodatni ambulanti opredelilo več kot 300 ljudi, so potrebe velike. Če bi v ZD Idrija z aprilom ali kasneje dobili več kot sedanjih 0,8 programa (32 ur na teden), pa bi njeno optimalno delovanje zahtevalo še več kadra. S pomanjkanjem medicinskih sester, kot je dejal direktor, sicer ni nobenih težav.