Partizanske smučine bodo pustile daljši (turistični) odtis

V občini Cerkno so lani našteli 13 tisoč turističnih prenočitev. Potem ko je Partizanska bolnica Franja, njihov glavni turistični adut, že leto in pol zaprta in je lani zaradi prenove zaprl vrata še hotel Cerkno, so s številko zadovoljni. Nekaj obiskovalcev bodo v kraj zagotovo privabili tudi dogodki, ki bodo med januarjem in majem potekali v okviru praznovanja 80. obletnice Partizanskih smučin.

Aprila v cerkljanskem zavodu za turizem načrtujejo odprtje krožne tematske poti. Potekala bo po trasi, kjer so leta 1945 organizatorji Partizanskih smučin izpeljali tekmo v patruljnem smučarskem teku, in bo trajen spomin na partizansko olimpijado v Cerknem.

Krožna pot bo vodila iz središča Cerknega v smeri Zakriža, se odcepila na gozdno pot proti Trebenčam in se spustila nazaj v dolino proti središču kraja. Dolga bo približno šest kilometrov. Kot je povedal direktor zavoda za turizem Gregor Novaković, največji potencial vpliva Partizanskih smučin na turizem vidijo v obiskovalcih, ki aktivno preživljajo prosti čas v naravi in si želijo prepleta tovrstnih aktivnosti z uživanjem v bogati kulturni dediščini. Verjamejo, da se bodo enodnevni obiskovalci, katerih edini namen je obisk bolnice Franja, ustavili tudi na novi tematski poti.

Septembra lani so v okviru Bevkovih dni v Cerknem označili tematsko Bevkovo pot, ki vodi iz Cerknega in Hudajužne v Zakojco, rojstni kraj pisatelja Franceta Bevka. V tem času jo je prehodilo nekaj sto pohodnikov. S čim si trenutno najbolj prizadevajo za privabitev obiskovalcev iz Slovenije in tujine, glede na to, da sta v občini zaprta tako bolnica Franja kot hotel Cerkno, ki je bil največji ponudnik nastanitev? Po Novakovićevih besedah se je po zaprtju Franje in hotela pokazalo, da »je cerkljanski turizem zelo odporen proti različnim vplivom«.

Lani je bilo kljub zeleni zimi in kratki zimski sezoni prenočitev v aprilu »zgolj« 25 odstotkov manj kot v letu pred tem. Kot turistična destinacija ne stavijo izključno na enega konja, ampak se, kot pravi direktor zavoda za turizem, zavedajo, da k njim prihajajo različni profili gostov, z različnimi interesi. Vsem je skupno, da si želijo prosti čas aktivno preživeti v naravnem okolju in pri tem v miru podoživeti pestro turistično ponudbo kraja.

Vrhunec praznovanja obletnice bo slavnostna akademija. Hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije

Bogat program ob obletnici

Program praznovanja 80. obletnice Partizanskih smučin Cerkno '45 bo sicer dosegel vrhunec s slavnostno akademijo, ki bo v petek, 24. januarja, v dvorani osnovne šole. Pozdravna nagovora bosta imela župan Gašper Uršič in predsednik organizacijskega odbora prireditve Miha Butara.

Slavnostni govornik bo minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, ki je tudi častni pokrovitelj dogodkov ob 80. obletnici eminentnega partizanskega tekmovanja.

Okroglemu jubileju bodo posvečeni tudi Muzejski večeri, v Natovem centru odličnosti za gorsko bojevanje v Poljčah bodo pripravili vojaški strokovni posvet o vojaškem smučanju in partizanskem Cerknem. V Mestnem muzeju Idrija načrtujejo potujočo razstavo, 9. maja pa bo Pošta Slovenije v seriji Mir izdala priložnostno znamko Partizanske smučine.