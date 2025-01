Obkoljeni z nacisti sredi vojne vihre izpeljali izjemno športno tekmovanje

V nadaljevanju preberite:

Pred osemdesetimi leti je v Cerknem potekalo športno tekmovanje, ki ga je sredi okupirane Evrope spremljalo več kot tisoč gledalcev. Območje je bilo obdano s 15.000 pripadniki nemških in drugih sovražnih enot, a to organizatorjev in gledalcev ni odvrnilo, da bi se udeležili dogodka, o katerem bodo govorili še desetletja kasneje. Vse, od količkov, snežne odeje do skakalnice, je bilo pripravljeno za prvo organizirano partizansko smučarsko tekmovanje. Borben duh je prav tako naredil svoje. Organizatorji dogodkov ob 80. obletnici Partizanskih smučin si želijo, da bi se nekaj tega borbenega duha, medsebojne solidarnosti in spoštovanja preneslo tudi na mlajše generacije, ki se o teh dogodkih učijo tukaj in zdaj.

Tekme v veleslalomu, patruljnem teku in smučarskih skokih je 20. in 21. januarja 1945 organizirala 31. divizija 8. korpusa Narodnoosvobodilne vojske in Partizanskih odredov s podporo lokalnega prebivalstva in zaveznikov. Zdrava športna tekmovalnost jih je združila in vsaj za nekaj trenutkov odrinila misel na kruto vojno. Domačini so podporo partizanom pokazali tudi tako, da so si prišli ogledat prireditev Partizanske smučine, navijali za svoje favorite in podprli dejstvo, da se je v Cerkno januarja 1945 počasi vračalo športno, kulturo in družabno življenje, vse, kar so pogrešali med divjanjem najhujše vojne vihre 20. stoletja.