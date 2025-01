Na oskrbo na daljavo čaka več kot tisoč ljudi

V nadaljevanju preberite:

E-oskrba na daljavo, ki jo v okviru projekta za 5200 uporabnikov trenutno brezplačno izvajata Telekom Slovenije s konzorcijskim partnerjem Zvezo društev upokojencev Slovenije (Zdus), bo 1. julija postala pravica do e-oskrbe iz zakona o dolgotrajni oskrbi. Na ministrstvu za solidarno prihodnost (MSP) ocenjujejo, da bo uporabnikov teh storitev v okviru sistema dolgotrajne oskrbe precej več, kot jih je zdaj v omenjenem projektu. Ta se bo iztekel 30. junija.

Od julija bo e-oskrba sofinancirana iz blagajne za dolgotrajno oskrbo pod okriljem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS); na MSP pravijo, da trenutno še ni znano, kolikšno bo doplačilo. To bo odvisno od ponudnika oziroma več ponudnikov e-oskrbe.

Na pristojnem ministrstvu pravijo, da v zakonu o dolgotrajni oskrbi zdaj niso določene avtomatske prevedbe uporabnikov storitev v projektu E-oskrba na daljavo v uporabnike storitve v okviru dolgotrajne oskrbe. To pomeni, da bodo izvedli oceno upravičenosti, ki bo podlaga za prejemanje še drugih storitev iz sistema dolgotrajne oskrbe, ne samo e-oskrbe. Ocene upravičenosti in odločanje o pravici bodo izvajali zaposleni na vstopnih točkah za dolgotrajno oskrbo. Uporabniki storitev v okviru projekta E-oskrba na daljavo bodo tako morali podati vlogo za uveljavljanje pravic iz dolgotrajne oskrbe na vstopno točko. To bodo lahko storili od 1. junija dalje.