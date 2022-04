Tiha diplomacija bi nas skregala in pojedla ribe

V nadaljevanju preberite:

Hrvaški in slovenski ribiči že dolgo niso bili tako enotni, kot so te dni. »Tiha diplomacija dela tako, da bi bili politiki prijatelji, mi, ribiči, pa skregani. Nas pa še vprašajo ne,« je dejal piranski ribič Zlatko Novogradec. Daniele Kolec iz Umaga pa: »Plenković je za Glas Istre izjavil, da pomaga Janši. To ne more biti tako. Plenković naj rešuje naše probleme, ne pa političnih problemov na naših hrbtih.« Oba trdita, da bi tak sporazum povzročil kaos in škodo med ribiči.

»Če sklenejo tak sporazum, bodo spet incidenti. Jaz sem proti temu. In to po tem, ko nam je v zadnjih letih uspelo nekoliko umiriti nesoglasja na morju. Povsem razumljivo je, da slovenski ribiči ne bi privolili v takšno rešitev, saj bi hrvaški za najmanj 60 ali 80 odstotkov povečali ribolovno obremenitev slovenskega morja,« je dejal umaški ribič Daniele Kolec in glede odprave kazni ribičem dodal: »To so pravljice za otroke, to lahko uredijo brez sporazuma in takoj.«