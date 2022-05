Bogastvo in raznolikost Evrope na celjskem Glavnem trgu

Evropska vas je projekt, v katerem vrtci, šole in drugi zavodi slavijo bogastvo in raznolikost Evrope. Vsak zavod se eno šolsko leto pripravlja na predstavitev ene države; otroci spoznavajo kulturo, geografijo, zgodovino in kulinariko posamezne države. Če so bile Evropske vasi sprva po več slovenskih mestih, se je tradicija ohranila le v Celju, kjer so dopoldne, na dan Evrope, pripravili 17. Evropsko vas.

Celjski Glavni trg je bil nabito poln mladih, obiskovalcev in dobre volje. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Otroci so se tako danes za en dan spremenili v Nemce, Italijane, Francoze, Špance, Dance, Grke … Nekateri so plesali, drugi peli, pri malodane vsaki stojnici so ponujali dobrote držav, ki so jih predstavljali. Kot je povedal ravnatelj III. Osnovne šole Celje in koordinator Evropske vasi Aleksander Verhovšek, imajo letos v projektu rekordno število sodelujočih zavodov. V Celje so prišli iz cele regije, skupno se je predstavljalo 36 različnih zavodov, je dejal Verhovšek: »S tem projektom spodbujamo način mišljenja in dela, ki ga Evropa potrebuje.«

Rubikova kocka prihaja z Madžarske. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Otroke in mlade so na Glavnem trgu pozdravili predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ministrica za izobraževanje Simona Kustec in celjski župan Bojan Šrot. Kot je dejal župan, smo Slovenci navdušeni Evropejci, saj sodimo med tiste narode, ki najbolj podpirajo Evropsko unijo: »Kako trdna je neka skupnost, se pokaže, ko kaj zaškripa, ko je kriza. To se je pokazalo pred nekaj leti ob begunski krizi, pa ob še ne čisto minuli zdravstveni krizi in danes, ko se soočamo z vojno na mejah naše skupne Evrope. Verjamem, da bomo našli prave odgovore, da bomo še naprej solidarni, povezani tudi do vseh beguncev, ki bodo prišli k nam.«

Vojniški otroci so bili danes Norvežani. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Na vojno v Ukrajini je spomnil tudi Pahor in poudaril, da je Evropska unija pomembna prav zaradi ohranjanja miru. Kot je dejal, so tudi zato pomembni dogodki, kot je Evropska vas: »Izjemnega pomena je, da otroci vidijo v Evropski uniji nekaj, kar jim vzbuja upanje, sanje, nekaj, v kar polagajo svoje talente. Za Slovence in za vseh 27 držav in narodov je pomembno, da ta širša domovina obstane, se krepi in razvija.«

Predsednik Borut Pahor si je ogledal stojnice, pri Švedski pa si je s pravilnim odgovorom na vprašanje, kateri avtomobili so švedski, prislužil magnetek. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Predsednik Pahor je še poudaril, da Evropa ni Amerika: »Mi nismo talilni lonec, kjer se vse razlike, ki jih imamo, topijo. Mi negujemo razlike. Čuvamo slovenski jezik, ampak se radi učimo tudi italijanskega, nemškega, francoskega …« Vsem je želel lep praznični dan – dan zmage in dan Evrope: »Z mislijo na naše ukrajinske prijatelje, da tudi oni dočakajo dan zmage in se tudi oni priključijo tej čudoviti evropski ideji. Oba praznika sta naša, pri obeh smo imeli nekaj zraven. Bodimo ponosni Slovenci in ponosni Evropejci.«