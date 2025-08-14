Objem baroka in orienta v Šmarju pri Jelšah

V nadaljevanju preberite:

Prve obnovljene prostore dvorca Jelšingrad, ki ga je leta 2022 kupila občina Šmarje pri Jelšah in ga s tem rešila gotovega propada, bodo odprli sredi septembra. Občina obnovo, ki jo izdatno sofinancira ministrstvo za kulturo, nadaljuje. Ministrica Asta Vrečko in župan Matija Čakš sta pogodbi o sofinanciranju nadaljnje obnove podpisala včeraj. Z novimi sredstvi bodo med drugim obnovili historično fasado, mavrsko sobo in stavbno pohištvo. Občina načrtuje še prenovo 16 hektarov zelenih površin.