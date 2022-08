Na art filme do nadaljnjega v Mali Union

Celjski Mestni kino Metropol je že dva tedna zaprt, saj lastnik celotne stavbe, podjetje Minis, ki se sicer ukvarja z ograjami, načrtuje osvežitev kinodvorane. Od lani, ko so napovedovali celovito obnovo stavbe, so nekaj dela že opravili, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) je opozoril, da morajo napis Plečnikov vogal na zunanjščini zamenjati. Na vprašanje, do kdaj bo trajala obnova kinodvorane, pa so v Minisu odgovorili, da gre za zasebno lastnino in da ne razumejo, zakaj toliko zanimanja novinarjev. V društvu Filter, kjer so najemali kino, gledalce do nadaljnjega vabijo v Mali Union.

Društvo za ustvarjalnost Filter je Mestni kino Metropol oživilo leta 2004, leto kasneje je bil kino že član evropskega združenja art kinematografov Europa Cinemas. Kot so sporočili, so v tem času v Celje pripeljali številne filmske festivale, »ki so postali redni gostje (Liffe, Festival gorniškega filma, Animateka), pripravili ogromno premier in v goste povabili slovenske filmske ustvarjalce, izvedli kopico filmskovzgojnih projektov …« Društvo ni bilo nikoli lastnik kinodvorane, nazadnje so jo najemali od Deželne banke Slovenije.

Banka je celotno stavbo nekdanje Ljudske posojilnice že dalj časa prodajala, Mestna občina Celje pa predkupne pravice decembra 2020 ni uveljavljala. Kot so nam lani odgovorili iz celjske občine, je bila prodajna cena 3,65 milijona evrov za celotno stavbo previsoka: »Za nakup tako velikega kompleksa konec leta ni bilo proračunskih možnosti, ker smo pred tem kupili oziroma z menjavo pridobili več drugih nepremičnin.« Stavbo je kupilo podjetje Minis.

Plečnikov vogal

Po nakupu je lastnik in direktor podjetja Minis Bojan Plohl za Delo dejal, da bodo spoštovali dejstvo, da gre za kulturni spomenik: »Naša družba ima dolgoročne načrte s stavbo na Vodnikovi 2 v Celju. Z nujno obnovo bomo izkazali poklon arhitektu Plečniku.« Stavba namreč od nekdaj velja za Plečnikovo, čeprav je Plečnik izdelavo načrtov dodelil Vinku Lenarčiču. Odkar je lastnik Minis, so nekaj obnovitvenih del že opravili. Na ZVKDS ocenjujejo, da »varovane vrednote objekta kot kulturnega spomenika niso bile okrnjene«.

Napis Plečnikov vogal naj bi lastnik, to je podjetje Minis, zamenjal do konca leta. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Drugače pa je pri napisu Plečnikov vogal, ki so ga lastniki že pred več kot pol leta namestili na zunanjščino stavbe. »Lastnik za namestitev napisa nikoli ni zaprosil za kulturnovarstveno soglasje, se je pa v zvezi z napisom z nami posvetoval glede vsebine in oblike. Dobil je navodila, da morajo biti posamezne črke izrezane in na objekt nameščene po vzoru historičnega napisa Ljudska posojilnica,« so odgovorili iz ZVKDS. Napis je zdaj drugačen, zato so iz ZVKDS lastniku ustno sporočili, da napis ni ustrezen: »Zamenjal naj bi ga do konca leta, saj pripravlja še nekatera druga vzdrževalna dela na objektu, ki jih moramo še doreči. Seznanjen pa je tudi s tem, da mora za vse posege pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje naše službe.«

Še kdaj v Metropol?

Na ZVKDS so seznanjeni, da lastnik načrtuje vzdrževalna dela tudi v kinodvorani, odgovorili pa so, da morajo dela »še uskladiti in izdati soglasje. Časovni okvir teh del še ni znan.« Po naših informacijah naj bi šlo bolj za osvežitev dvorane, predvsem za zamenjavo talnih oblog, stranskih luči, opleska in globinskega čiščenja.

Poslopje Ljudske posojilnice kmalu po odprtju leta 1930. Križ so z vrha stavbe odstranili Nemci med drugo svetovno vojno, repliko so na vrh postavili spet leta 1994. FOTO: ZAC/fototeka Pelikan

Ko smo poklicali na Minis, da bi nam odgovorili, kaj vse načrtujejo s stavbo in do kdaj naj bi bila zaključena osvežitev dvorane, je gospa, ki se ni hotela predstaviti, ostro odgovorila: »Kino in stavba sta v zasebni lasti. Ne vem, zakaj toliko novinarskih vprašanj. Jaz vas tudi ne sprašujem, ali boste obnovili svojo dnevno sobo in kdaj boste končali z obnovo. Bo pa tu kino ostal.« Na to, ali bo ostalo tudi društvo Filter, je odgovorila, da je to stvar njihove pogodbe in razmerij. Programski vodja kina Samo Seničar je dejal, da še ne vedo, kdaj se bo kino vrnil v Metropol: »Zavod Celeia Celje nam je priskočil na pomoč, tako da bomo do takrat v Malem Unionu. Imamo namreč letni program, pa tudi obveznosti do ministrstva za kulturo in Europe Cinemas.«