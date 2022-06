Sodišče na prvi stopnji dalo prav šmarski občini

Okrožno sodišče v Celju je na prvi stopnji v celoti zavrnilo tožbeni zahtevek Golf kluba Jelšingrad do občine Šmarje pri Jelšah. S tožbo, ki se je vlekla skoraj desetletje, je golf klub, katerega zastopnik je Damjan Gobec, od občine zahteval 1,65 milijona evrov zaradi vlaganj v 22 hektarov zemljišč ob Jelšingradu. Ali se bo klub pritožil, še ni znano.

Občina je zemljišča dobila v last od sklada kmetijskih zemljišč, s tem pa tudi najemno razmerje z golf klubom. Najemno pogodbo je občina klubu odpovedala leta 2013, saj ta ni plačeval najemnine in ni vzdrževal območja. Golf klub je od takrat hotel odškodnino za vlaganja v zemljišča, saj so morali igrišče za golf še urediti oziroma dokazati, da se je občina s tem, ko je pridobila zemljišča, obogatila, kajti zemljišča so bila po vlaganjih precej več vredna.

V postopku so pridobili tudi dve izvedenski mnenji, ki sta bili sprva diametralno nasprotni, ko pa so izvedenca Bogomirja Amona in Ivana Devjaka soočili, sta oba pojasnila, da so vlaganja, kakršna koli so že bila, danes ničvredna. Če igrišča za golf ne vzdržujemo, to namreč že po enem letu neurejanja izgubi 70 odstotkov vrednosti, v dveh letih pa tako rekoč vso. Odvetnik občine Marjan Feguš je sicer večkrat poudaril, da sploh ni pomembno, koliko bi golf klub vložil v zemljišča, saj je bilo v najemni pogodbi zapisano, da mora najemnik po prenehanju najema zemljišče vrniti v prvotno stanje.

Feguš je takšno sodbo pričakoval, predvideva, da se bo nasprotna stran pritožila: »Pravnega prostora za pritožbo je sicer precej malo.« Damjan Gobec se včeraj na klic in na sporočilo ni odzval, tako da ni znano, ali se bodo pritožili. So pa z odločitvijo sodišča zelo zadovoljni na občini, je odgovoril župan Matija Čakš: »Upamo, da bo takšna tudi pravnomočna odločitev sodišča in bomo vendarle končali to agonijo, ki se vleče že skoraj deset let.«

Občina je sicer prav letos postala 100-odstotna lastnica dvorca Jelše, ki so ga odkupili od zasebnih lastnikov, med njimi je bila manjša lastnica tudi mama Damjana Gobca. Le ona ni sprejela denarja, pač pa so se dogovorili za pogodbo o razdružitvi. Občina je dobila dvorec, gospa pa je postala 100-odstotna lastnica kašče ob dvorcu.

Jelšingrad, ki je izjemen primer orientalskega dvorca na Slovenskem, je nujno potreben obnove. Občina se je prijavila na razpis ministrstva za kulturo, od katerega pričakujejo milijon evrov, sami bi primaknili pol milijona. Odgovor ministrstva pričakujejo v prihodnjih dneh.