Aksel Lund Svindal in Porsche Taycan: zgodba o povezanosti

Življenje v gorah s fokusom na uspeh

Prišla je nova doba

med vrhom in dolino so vzponi, padci in čustveni vrtiljak, ki jih na celotni poti doživlja sleherni posameznik. Norveški alpski smučar, olimpijec, ki se je v svoji karieri več kot 80-krat povzpel na zmagovalni oder, se tega še posebej dobro zaveda.Gore so ga vedno osrečevale. V njihovem zavetju je spoznaval svoje omejitve in jih na vsak način skušal preseči. In ko mu je to uspelo, je bila sreča nepopisna. Iskanje lastnih omejitev ima namreč svojo ceno: padci, poškodbe, razočaranja. Ti so temnejša plat alpskega smučanja, a hkrati ustvarjajo karakter zmagovalca.»Dejstvo je, da te bo strah. A stvar ni v strahu, marveč v njegovem premagovanju. Moč in energija, da ti to uspe, pa lahko prideta le nekje iz tvojih globin, pravzaprav iz najglobljih kotičkov srca,« pravi Aksel Lund Svindal, ko razmišlja o svojem spoprijemanju s strahom in tem, kako ga je pripeljal do napredka in uspehov na belih strminah.Aksel je v gorah preživel skoraj polovico svojega življenja. Tam se je razvil v smučarja svetovnega kova. S pogumom in drznimi spusti po belih strminah je med vratci premagoval številne sotekmovalce, stal na odru za zmagovalce in proslavljal zmage. Z dvignjenimi rokami je ob prihodu v ciljno ravnino sprostil ves čustveni naboj, ki se je njem kopičil skozi vsak zavoj od starta do cilja, in prav ti trenutki so bili zanj najboljši.A kaj te trenutke naredi tako posebne? Ko je Aksel meter za metrom premagoval progo in spretno manevriral med vratci, sledil idealni liniji in se zvil v aerodinamični položaj, kolikor je bilo le mogoče, da bi tako ujel čim manj zračnega upora, ter švignil čez ciljno črto, je bil rezultat tega truda pogosto popolna neznanka. Celotna tribuna je takoj videla izkupiček vseh podrobnosti njegove vožnje, Aksel sam pa je šele nekaj trenutkov po prihodu v ciljno ravnino z nekoliko oklevanja pogledal proti semaforju in spoznal rezultat svojega trdega dela. »Zmaga ali poraz? To je trenutek, v katerem se ne moreš pretvarjati, trenutek, ko se ti kot zadnjemu razkrije tvoj dosežek in se sprostijo vsa čustva, kar ta šport dela pristen,« svoje izkušnje s tekmovanj opisuje Aksel.Časi se spreminjajo in z njimi prihaja nova doba. Naj bo to nekdanji tekmovalec v alpskem smučanju ali zdajšnji smučar prostega sloga – kar ostaja, je ljubezen do smučanja. »Ko drsiš skozi sneg in objemaš vsak zavoj, včasih oster, drugič širok, si popolnoma ujet v trenutku,« pravi Aksel. Potopljen v izkušnjo občuti vsako linijo in ji sledi ter dodaja: »Gre za interakcijo med različnimi elementi, ki skupaj tvorijo celoto, optimalno vožnjo, sestavljeno iz vseh tvojih dobrih lastnosti.«Ko Aksel govori o popolni liniji, si ne moremo kaj, da ne bi pomislili na oblikovanje: združevanje vseh dejavnikov in elementov v red, ki ustvarja popolnost, popolnost, ki se te dotakne. Tak občutek dobimo tudi, ko se z norveškim športnikom pogovarjamo o novem modelu Taycan: »Kljub tehnološkemu napredku, svoji sodobnosti ima Taycan klasične linije, lepe poteze, ki jih pričakuješ od vsakega vozila znamke Porsche.«Akslova pričakovanja pred prvo vožnjo s Taycanom so bila izjemno visoka, a kasneje več kot presežena: »Ko pogledaš Taycana, lahko takoj opaziš linije, ki jih lahko naredi samo avtomobilska znamka s tradicijo, a hkrati čutiš, da je tam zadaj še nekaj več, nekaj inovativnega.« Tudi za Porsche prihaja nova doba. »Svet se hitro spreminja in veliko je stvari, ki jih moramo spremeniti. A ne dvomim, da se bosta kljub vsem spremembam surova moč in znan občutek za volanom vsakega Porscheja ohranila tudi v prihodnosti,« svojo prepričanost, da znamka stopa v električno mobilnost, ocenjuje Aksel.Taycan ga je presenetil in navdušil: »Njegova moč, vodljivost, oblika. Le res dobre stvari naredijo tak vtis in Taycan sodi mednje. Vtis, ki pusti svojo sled na ljudeh. To kaže na to, da gre za avto z dušo.«