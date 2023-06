Ameriško-nemška naveza, drugič

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Poltovornjaki zadnja leta niso le delovni stroji, ampak postajajo stvar življenjskega sloga. Zato je njihova notranjost prestižnejša in vožnja udobnejša. Takšnim zapovedim sledi tudi nova generacija Volkswagnovega amaroka, ki je nedavno pripeljala na slovenske ceste.

Novi amarok je nastal v sodelovanju s Fordom, a kot pravijo Volkswagnovi inženirji, je v njem približno 70 odstotkov nemškega inženiringa, drugo pa si delijo z novo generacijo rangerja. To je že drugo takšno sodelovanje znamk v zadnjem času. Dodajmo, da Fordovega novega rangerja na našem trgu še niso predstavili, razen športne verzije raptor. Podvozje in motorji za amaroka so prispevek ameriškega dela naveze. Pri nas bodo kupci lahko izbirali med dvolitrskim štirivaljnim in trilitrskim šestvaljnim dizelskim motorjem. Dvolitrska razvijeta 125 ali 150 kW moči, medtem ko šestvaljnik zmore kar 177 kilovatov motorne moči. Šibkejši dizelski motor bo opremljen s šeststopenjskim ročnim menjalnikom, preostali pa z 10-stopenjsko avtomatiko.

Pogon za zahtevne terene

Kolesce za nastavljanje načinov delovanja štirikolesnega pogona Foto Volkswagen

Vsi amaroki na našem trgu bodo imeli serijsko vgrajen štirikolesni pogon, pri čemer bosta odvisno od motorne izvedenke na voljo dva sistema: vklopljivi štirikolesni pogon s tremi pogonskimi načini in še boljša izvedba s štirimi pogonskimi načini. Kot dodatni, četrti način (4A) najboljša izvedba prek lamelne sklopke omogoča variabilno in s tem samodejno porazdelitev moči med sprednjo in zadnjo premo. Lastnosti štirikolesnega pogona dopolnjujejo še opcijska zapora diferenciala in inteligentni vozni režimi. Da njegov štirikolesni pogon ni od muh, smo se prepričali tudi sami med vožnjo po zahtevnejšem terenu. Dodajmo, da sta se vstopni in izstopni kot amaroka druge generacije povečala: spredaj do 30 stopinj in zadaj do 26 stopinj.

Novinec je zrasel v skoraj vseh pogledih. S 5350 milimetri je za 96 milimetrov daljši od predhodnika, za 17,3 centimetra se je povečala tudi medosna razdalja, ki zdaj meri 3270 milimetrov. Tako je zagotovljenega več prostora v dvojni kabini. Prav tako se je povečala največja nosilnost poltovornjaka, zdaj znaša 1,19 tone. Tako kot pri predhodniku je na tovorni površini med kolesnima ohišjema pri širini 1227 milimetrov dovolj prostora za prečno ali vzdolžno naloženo evropaleto. Dolžina tovornega prostora pri zaprti zadnji stranici pri dvojni kabini je 1651 milimetrov.

Notranjost je v duhu časa digitalizirana, morda celo preveč. Foto Volkswagen

Kar zadeva priklopno obremenitev, zapišimo, da lahko v Evropi prikolico z maso do 3,5 tone vlečejo vse različice z avtomatskim menjalnikom. Zunaj Evrope je največja priklopna obremenitev 3,5 tone odobrena tudi za različice z ročnim menjalnikom. V primerjavi s predhodnikom se je največja dovoljena skupna masa skupine vozil po vsem svetu povečala s 6 na 6,5 tone.

Pokončen sredinski zaslon

Kot pravijo pri Volkswagnu, je ekipa oblikovalcev ustvarila funkcionalno in visokokakovostno notranjost s praktično zasnovanimi upravljalnimi elementi in digitalnimi zasloni. Uporabljeni materiali se navezujejo na mestne terence višjega razreda, kot je touareg. Razporeditev elementov na armaturni plošči je jasno razčlenjena, pregledna in ergonomsko prilagojena vozniku. Skupek zaslonov že od osnovne različice naprej sestavljata 8,0-palčni prikazovalnik (od izvedbe style naprej popolnoma digitalni 12,3-palčni) in pokončno usmerjeni zaslon na dotik za infozabavni sistem (10,1 palca, od izvedbe style naprej 12,0 palca).

Nosilnost je večja kot pri predhodniku, površina tovornega prostora pa zadošča za evropaleto. Foto Blaž Kondža

Poleg tega so pri znamki Volkswagen gospodarska vozila za amarok ustvarili kombinacijo intuitivnega upravljanja z digitalnimi funkcijami ter ergonomsko oblikovanimi tipkami in vrtljivimi stikali. Glasnost infozabavnega sistema se nastavlja z vrtljivim stikalom, upravljanje funkcij štirikolesnega pogona ter nadrejenih menijev za parkiranje, klimatsko napravo, asistenčne sisteme in vozne režime pa s tipkami. Ta robustna stikala so glede na linijo opreme lahko izdelana v videzu kroma. Dodajmo še, da je vozniku na voljo več kot 20 novih asistenčnih sistemov.

Na našem trgu bo mogoče izbirati med vstopno linijo amarok, nato bolje opremljenima life in style, vrh ponudbe pa sta izvedbi panamericana, ki prinaša bolj terensko podobo, in aventura z bolj ekskluzivno podobo. Za vstopnega amaroka 2.0 TDI 4motion bomo morali imeti na bančnem računu vsaj 48.942 evrov, šestvaljna aventura pa stane od 68.799 evrov. Letos naj bi pri nas prodali 80 amarokov.