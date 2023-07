Avanturistični potovalnik iz Mandella del Lario

V nadaljevanju preberite:

Moto Guzzi velja za najstarejšo evropsko znamko motociklov z neprekinjenim poslovanjem od leta 1921. Paleta modelov znamke, ki domuje v kraju Mandellu del Lario ob jezeru Como v Lombardiji, danes obsega štiri motocikle, med katerimi je tudi potovalni enduro srednjega razreda V85 TT. V uredništvu smo tokrat preizkušali bogateje opremljeno izvedenko V85 TT travel, ki je za 1500 evrov dražja od osnovne. V85 TT se uvršča v danes zelo priljubljeni segment potovalnih enduro motociklov in kot tak ponudi dovolj moči in udobja tudi za potovanja v dvoje. S čim zmore šarmirati uporabnika in katere so njegove muhe, ki se jih moramo navaditi?