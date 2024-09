BMW načrtuje avtomobile na vodik

V nadaljevanju preberite:

Vodik in gorivne celice so se že pred desetletji omenjali kot ultimativna alternativna pogonska smer, a se je njihova tržna realizacija ves čas odmikala. Zadnja leta se je ob baterijskih električnih avtomobilih ta tehnika kot perspektivna omenjala kvečjemu za težka vozila. Med redkimi imeni, ki gorivne celice imajo ali jih nameravajo imeti tudi v avtomobilih, so Hyundai, Toyota in BMW. Zadnja dva sta te dni oznanila pomembno sodelovanje.