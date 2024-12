Naši avtomobili se bodo vse bolj pogovarjali

V nadaljevanju preberite:

Pomislite, da bi med vožnjo po prazni avtocesti na zaslonu med merilniki nenadoma zagledali opozorilo, da se bližate območju goste megle. Ali pa, da med zimsko vožnjo po alpski dolini zasveti opozorilo, da vas čez 500 metrov na ovinku čaka zahrbtna poledica. V obeh primerih bi lahko pravočasno in brez panike prilagodili hitrost in bistveno bolj varno prešli zoprna odseka. Tehnologija V2X to že omogoča, a žal le v (pre)redkih avtomobilih.