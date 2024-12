Ko se v mrazu avtomobil noče zagnati

Kljub temu da »pravih« zim skoraj ne doživimo več, je čas med začetkom novembra in koncem marca še vedno hladnejši del leta. Temperature redko presežejo 10 stopinj Celzija, pogosto, predvsem zjutraj, zdrsnejo pod ničlo, nemalokrat tudi pod minus 10 stopinj. Za avtomobil to pomeni drugačne razmere kot v toplih dneh, zato ga je treba nanje dobro pripraviti.

Za zimske pnevmatike vemo, da je sestava prilagojena hladnejšemu vremenu, zato se lahko učinkovito odzivajo tudi v zimskih razmerah. Naš zakon jih od 15. novembra do 15. marca zapoveduje, razen v velikem delu Primorja in z mižanjem ob uporabi letnih pnevmatik z verigami v prtljažniku.

A še preden se odpeljemo na pot z ustreznimi pnevmatikami, moramo avtomobil zagnati. Prva mrzla jutra lastnikom predvsem starejših avtomobilov povzročajo sive lase, saj se hitro izkaže, da je akumulator preslaboten in ne zmore zagnati motorja. Poleg tišine pod motornim pokrovom na to kažejo tudi izginjajoče lučke na armaturni plošči, ko obrnemo ključ.

Možno je sicer, da je akumulator zgolj premalo napolnjen, ker ste se z avtomobilom v zadnjem času vozili predvsem na kratke razdalje. To najlažje preverite tako, da se po zagonu s kabli, ki jih povežete z akumulatorjem v drugem avtomobilu (z delujočim motorjem), zapeljete na daljšo relacijsko vožnjo, denimo od 30 do 50 kilometrov, v tem času bi se moral akumulator znova napolniti. Če se naslednje jutro zgodba ponovi, je jasno: akumulator bo treba zamenjati.

Izpraznjen akumulator je lahko tudi posledica okvare alternatorja, a to bi morali zaznati, saj nanjo opozarja lučka s simbolom akumulatorja na armaturni plošči. V tem primeru pomaga zamenjava alternatorja v servisni delavnici.

Nič se ne vidi

Med vožnjo v hladnejših dneh je cesta pogosto vlažna, zato je treba redno čistiti vetrobransko steklo, pa tudi zadnje steklo, če ima avtomobil tam brisalnik. Običajno tekočino za stekla je še pred padcem temperature pod ledišče treba zamenjati z zimsko različico. Naprodaj so različne koncentracije, ki obljubljajo, da tekočina ne bo zmrznila do temperature od –10 do –30 stopinj Celzija.

Predlagamo, da pripravite mešanico, ki bo zdržala vsaj –20 stopinj Celzija. Cevi, po katerih teče ta mešanica, so razmeroma tanke, zato se tudi pri višjih temperaturah lahko zgodi, da se tekočina zgosti in ne omogoča pretoka. Po drugi strani ob uporabi na podhlajenem vetrobranskem steklu hitro zmrzne tanek sloj tekočine na steklu in lahko povsem zastre pogled.

Zmrznjena stekla na avtomobilu so znana jutranja nevšečnost. FOTO: Shutterstock

Če stekla ne morete več očistiti, ker je tekočina zmrznila, bo pomagalo parkiranje v garažni hiši, včasih pa je dovolj že, da avto pustite na soncu. Takoj po tem dolijte polni koncentrat zimske tekočine za stekla. Na splošno upoštevajte pravila mešanja, nekateri koncentrati so tako močni, da sicer ne bodo zmrznili niti globoko pod ničlo, a med brisanjem stekla se bo na njem naredila tanka manj prosojna plast, ki bo ovirala pogled.

Tudi pozimi je treba poskrbeti, da delovna temperatura motorja ne naraste čez želeno vrednost, približno 90 stopinj Celzija. Hladilna tekočina mora tudi pri najnižjih temperaturah učinkovito opravljati svoje delo, torej krožiti in s tem hladiti motorni prostor.

Pred zimo je zato nujno preveriti, ali je hladilna tekočina dovolj kakovostna, da bo zdržala temperature vsaj do –25 stopinj Celzija. Meritev lahko opravite s posebno napravo, denimo v servisni delavnici. Hkrati preverite količino hladilne tekočine, saj njeno pomanjkanje lahko povzroči okvaro motorja. Če je hladilne tekočine premalo, priporočamo še pregled hladilnega sistema, saj očitno nekje spušča.

Vsakodnevna opravila

Ne glede na to, kako dolga je pot in kako dobro jo poznate, je treba poskrbeti za dobro vidljivost in vidnost. Pred začetkom poti vedno odstranite sneg s celotnega vozila. Bolj pogosto boste verjetno morali poskrbeti, da stekla ne bodo zamrznjena. Počistite vsa stekla, tudi zadnje stranske šipe in zunanji ogledali, prav tako ne pozabite očistiti žarometov in zadnjih luči.

Pozimi naj bo v avtomobilu vedno strgalo za led, priporočamo takšno, ki ima na eni strani gumijasti del, saj pogled pogosto zastirajo tudi drobne kapljice, ki se naberejo na stranskih šipah in ogledalih. Prav tako s seboj vozite metlico za sneg, rezervne rokavice, prav nič narobe ne bo, če bo v avtomobilu še odeja ali dve.

Tekočina za vetrobransko steklo mora zdržati temperaturo močno pod ničlo. FOTO: Shutterstock

Ne pozabite redno čistiti notranje strani stekel, saj nabrana umazanija povečuje verjetnost, da se bodo zarosila. Klimatska naprava pri nizkih temperaturah (pod štirimi stopinjami Celzija) ne deluje, pri odroševanju stekel pri nižjih temperaturah pomaga toplejši zrak, ki ga usmerite naravnost v vetrobransko steklo.

Še to: pred začetkom vožnje pozimi slecite debelo jakno ali plašč. Počutili se boste bolj udobno, hkrati pa boste omogočili, da bodo v primeru nesreče zaščitni sistemi učinkovito opravili svoje delo. Pa srečno!