Pozimi po Evropi skoraj nujno z zimsko opremo

Ob pomoči informacij slovenskega (AMZS) in nemškega (ADAC) avtomobilskega združenja smo preverili, kako se obveznosti, povezane z zimsko opremo, razlikujejo po posameznih evropskih državah. Veliko je sicer odvisno od vremenskih razmer, a na vreme težko vplivamo, zato je bolj pametno, da se raje pravilno opremimo.

Prvo pravilo je, da morate imeti povsod po Evropi avtomobil opremljen z zimsko opremo, kadar sneži oziroma ko so na cesti zimske razmere. To seveda pomeni predvsem sneg na vozišču, toda zimska oprema je obvezna tudi v primeru, da je na vozišču snežna brozga.

Številne države imajo uporabo zimske opreme zapovedano datumsko, ne glede na dejanske razmere v tistem obdobju. Poleg Slovenije (od 15. novembra do 15. marca) v ta okvir sodijo še:

Bosna in Hercegovina,

od 1. novembra do 1. aprila

Črna gora, od 15. novembra

do 1. aprila

Estonija, od 1. decembra

do 31. marca

Finska, od 1. decembra

do 31. marca

Francija v nekaterih departmajih (na hribovitem območju Alp, Korzike, Jure, Pirenejev in Vogezov),

od 1. novembra do 31. marca

Hrvaška na nekaterih avtocestah in državnih cestah, od 15. novembra do 15. aprila

Italija v nekaterih regijah, najdlje od 15. oktobra do

15. aprila v dolini Aoste

Latvija, od 1. decembra

do 31. marca

Norveška, od 15. novembra

do 31. marca

Srbija, od 1. novembra

do 1. aprila

Švedska, od 1. decembra

do 31. marca

Kaj pomeni zimska oprema, se od države do države (rahlo) razlikuje. Vse bolj pogosto za ustrezne pnevmatike veljajo zgolj tiste, ki imajo na robu odtisnjen znak z goro s tremi vrhovi in snežinko (v angleščini 3 Peak Mountain Snow Flake oziroma 3PMSF). Oznaka M+S (tudi MS, M&S) na zimskih pnevmatikah, ki je sicer zadostna v Sloveniji, ni več dovolj v Estoniji, Franciji, na Finskem in v Nemčiji. Zimske pnevmatike je treba imeti nameščene na vseh štirih kolesih, izjema je Črna gora, kjer je dovolj, da so na pogonskih.

Redke so tudi države, v katerih je za zimsko opremo dovolj, da ima avtomobil snežne verige (v prtljažniku). Vsekakor je s takšno »zimsko opremo« kritično obdobje, ko cesta ni prekrita s snegom, pač pa le z brozgo ali tankim ledenim filmom, saj v tem primeru lahko velja obveznost uporabe zimskih pnevmatik, ne pa še verig (na letnih pnevmatikah), ki so v posameznih državah lahko celo prepovedane, dokler na cesti ni dovolj snega.

Znak v primeru snega zahteva verige na kolesih. FOTO: Shutterstock

Nasploh se je treba zavedati, da verige uporabljamo le na pogonskih kolesih (pri vozilih s štirikolesnim pogonom upoštevajte navodila proizvajalca), kar pomeni, da par koles z letnimi pnevmatikami, na katerih ni verig, še vedno predstavlja veliko nevarnost zdrsa. To kombinacijo zato odsvetujemo.

Uporaba verig je v nekaterih državah lahko kot obvezna določena s prometnim znakom. Ko je znak odkrit (vključen, obrnjen …), so verige obvezne ne glede na avtomobil in njegovo opremo. To velja, denimo, za Avstrijo, Italijo, Nemčijo in Švico. Pravila se nekoliko razlikujejo glede verig na vozilih s štirikolesnim pogonom. V Švici so izvzeta, v Avstriji lahko to izjemo dovoljuje dodatni prometni znak. Spomnimo: v Sloveniji so znaki za uporabo verig postavljeni stalno in opozarjajo, da je uporaba obvezna, kadar je na vozišču sneg.

Če povzamemo: brez ustreznih zimskih pnevmatik (z oznako gore s tremi vrhovi in snežinko) se na pot po evropskih cestah od začetka novembra do konca marca raje ne odpravljajte. Zelo priporočljivo je, da imate v vsakem primeru s seboj ustrezne verige, kar je praktično obvezno, ko vas bo pot vodila v hribovite kraje, denimo skozi Alpe, Apenine ali Pireneje.

Kakršnokoli preračunavanje ali iskanje kompromisov se lahko slabo konča – v najboljšem primeru le za pločevino in denarnico. Kazni za neupoštevanje zimskih predpisov lahko dosežejo tudi nekaj tisoč evrov.