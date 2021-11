Eno ime za veliko različnih možnosti

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Nekateri avtomobili preživijo več desetletij, a jih proizvajalci zlepa ne umaknejo iz ponudbe. Takšen je tudi multivan, razlika je le v imenu, saj je leta 1950 na ceste najprej zapeljal z oznako T1, pozneje pa je imel Volkswagnov kombi še nekatera imena. Še naprej je glavna prednost prostornost, prvič je na voljo le s samodejnim menjalnikom, najbolj pa pritegne z dvobarvnimi različicami.

Med legendarne Volkswagnove avtomobile gotovo spada potniški kombi, ki ga zdaj poznamo pod oznako multivan. Njegova glavna naloga je, da čim udobneje prevaža čim več potnikov, hkrati pa je postal izvrstna alternativa za vse, ki na avtomobilskem trgu pogrešajo že skoraj izumrle enoprostorce. Tako opevani športni terenci namreč še zdaleč niso prepričali vseh.

Zadaj precej udobno sedijo štirje potniki, a lahko jih je tudi pet. FOTO: Aljaž Vrabec

Multivan obstaja v dveh različicah. Osnovna meri v dolžino 4,98 metra, podaljšana 5,18 metra, široki pa sta 1,94 metra in visoki 1,9 metra. Prostora je precej v vse smeri, kupci pa morajo predvsem pretehtati, koliko prostora potrebujejo v prtljažniku. Tega je namreč pri osnovni različici zadaj 469 litrov, pri podaljšani pa 763 litrov.

V praksi to pomeni, da pri osnovni zadaj ni kaj dosti prostora, vsaj če je notri šest ali sedem potnikov, ki želijo s seboj vzeti tudi kakšno športno opremo ali otroški voziček. V tem primeru gotovo pride v poštev podaljšana različica.

Priključni hibrid na elektriko opravi približno trideset kilometrov. FOTO: Aljaž Vrabec

Toda marsikaj lahko v osnovni izvedenki spremenimo z drugačno sedežno razporeditvijo. Multivan ima namreč različne opcije; če izberete šestsedežno, imate lahko tri klopi s po dvema sedežema (2-2-2) ali razporeditev 2-1-3, medtem ko je postavitev pri sedemsedežni 2-2-3 (serijska v drugem in tretjem opremskem paketu). Vrata do potniškega prostora so sicer v vseh izvedenkah drsna in avtomatska. Vse sedeže v drugi in tretji vrsti lahko uporabnik poljubno obrača in jih jemlje ven. Tako ima lahko zadaj v dveh vrstah po en sedež in takoj dobi precej več prostora, denimo za dve kolesi, surfarsko desko ali palice za golf. Sedeže lahko obrača druge proti drugim ali podira naslonjala, a če želi postaviti tri sedeže v eno vrsto, mora odstraniti naslonjala za roke. Teža sedežev ni prevelika, znaša med 23 in 29 kilogrami, zato ni treba biti dvigalec uteži, da si multivana prilagodiš po svojih željah.

Najprej smo preizkusili krajšo različico.FOTO: Aljaž Vrabec

Na vseh sedežih prijetno potovanje

Na svetovni premieri novega multivana v bližini Frankfurta smo imeli dovolj časa in kilometrov, da smo ga preizkusili tako za volanom kot v potniškem prostoru. V obeh primerih smo imeli malo pripomb, vsakdo pa najprej opazi predvsem svetel prostor zaradi zajetnega strešnega okna (ni serijsko). Voznik takoj pohvali še udoben sedež in obilo prostora, saj tudi visokorasli nimajo sedeža pomaknjenega povsem nazaj. Malce manj prostora imajo potniki v drugi in tretji vrsti, še posebno če so vsi sedeži polni. V tem primeru je bolje, da v avtomobilu niso košarkarji ali odbojkarji.

Po sredini lahko premikate sredinsko mizico. FOTO: Aljaž Vrabec

Tudi oblikovno je multivan nalogo opravil z odliko. Pri Volkswagnu že dolgo znajo ohranjati tradicionalnost z modernimi linijami, vsekakor pa je privlačnejša dvobarvna različica, še najbolj kombinaciji oranžne in sive ali črne in rdeče. Enobarvne različice so bolj dolgočasne, predvsem svetlejši odmerek modre je všeč le redkim. Precej pohvalno lahko ocenimo notranjost, še posebno armaturno ploščo. V nasprotju z drugimi najnovejšimi Volkswagnovimi modeli so ohranili nekatera fizična stikala, hkrati pa ne manjkajo niti moderna tipala na dotik. Nedvomno je tovrstna kombinacija uporabniku zelo prijazna. Palec gor si zasluži še oblikovanje armaturne plošče, palec dol pa gumbi in plastika na vratih, ki spominja na starejše različice multivana.

Pri nas januarja

Spredaj ima bolj mehke linije ... FOTO: Aljaž Vrabec

... in zadaj bolj kvadrataste. FOTO: Aljaž Vrabec

Prvi multivani bodo na slovenske ceste predvidoma zapeljali januarja prihodnje leto, naročila pa že sprejemajo. Za začetek je na voljo bencinski motor z 205 konjskimi močmi (150 kW; šibkejšega, 100-kilovatnega motorja v Sloveniji ne bo), prvič pa tudi priključni hibrid z 218 konjskimi močmi (160 kW; baterija s kapaciteto 13 kWh). Motorji delujejo zgolj še v povezavi s samodejnim menjalnikom DSG, razlika je zgolj ta, da ima bencinski motor sedemstopenjski in hibridni šeststopenjski menjalnik. Na predstavitvi smo sicer največ kilometrov opravili s hibridnim modelom, pri čemer je multivan navdušil s stabilnostjo in vodljivostjo (v pomoč so vsi sodobni varnostni sistemi), električne energije pa je bilo dovolj za približno trideset kilometrov.

Najcenejši multivan bo v Sloveniji stal 43.633 evrov, toda cena pri podaljšani in najbolje opremljeni hibridni izvedenki naraste vse do 57.263 evrov. Na dizle niso pozabili, predvidoma pridejo aprila prihodnje leto, povsem električna različica pa bo imela svoje ime – ID.BUZZ.