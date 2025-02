Evropi kraljuje mala dacia, Ameriki Fordov orjak

Čeprav se morda zdi, da živimo v globaliziranem svetu, kjer si vsi kupujejo vse večje velike avtomobile, pa stvari le niso takšne. Pogled na nekatere modelske prvake kaže, da sem in tja še prevlada racionalnost.

Že znamka Dacia je v sporočilu za javnost navajala, da je bila dacia sandero najbolje prodajani avtomobil v Evropi, zdaj so to potrdile tudi različne analitične družbe. Jato Dynamics tako ugotavlja, da je bil ta model lani ob opazni rasti prodaje na vrhu, z 268 tisoč kupci. To je pravzaprav svojevrstna klofuta trditvam proizvajalcev, da ljudi zanimajo predvsem športni terenci. Ti so resda prodajna glavnina, a zlasti zato, ker jih trgovci veliko bolj agresivno ponujajo kot klasične modele, saj z njimi bolje zaslužijo. Po svoje to potrjujeta dobra prodaja volkswagna golfa in renaulta clia, še dveh klasičnih modelov. Clio je bil sicer lani najbolje prodajani avtomobil v Sloveniji. Lanski evropski zmagovalec tesla Y je letos nižje, električni avtomobili oziroma njihov trg imajo pač za sabo slabše leto, pa naj temu rečemo streznitev, korekcija ali premor. Tesla Y, ki je bila prva leta 2023, se je lani spustila na četrto mesto, njena prodaja se je zmanjšala za 17 odstotkov.

Če se vrnemo k sanderu in Dacii, se velja spomniti časov njenega sodobnega nastanka pod Renaultom in takratnih posmehljivih namigov nemških medijev, da je morda bolje kupiti rabljen avtomobil kakega uveljavljenega proizvajalca. Dacia sandero je po ceni dostopna, pri nas se dobi že za 15 tisoč evrov. Dolga je dobre štiri metre, sodi v razred majhnih avtomobilov. Morda gre njen uspeh vsaj deloma pripisati temu, da srednji sloj izgublja ekonomsko moč, da si je pravzaprav težko kupiti avtomobil. Ali pa kdo pravzaprav noče plačati več za avtomobil, tudi če bi lahko. Kupcev očitno ne moti, da je sandero na varnostnem testu Euro NCAP dobil le dve od petih zvezdic. Po drugi strani je nenavadno, da se v vseh teh letih v Evropi nihče ni odločil posnemati Dacie.

Električna tesla Y (na fotografiji ravno prenovljena izvedba) v Evropi ni več v prodajnem vrhu, je pa zato na Kitajskem. FOTO: Tesla

Medtem ko je tesla Y v Evropi lani v prodaji izgubljala, pa je na Kitajskem postala najbolje prodajani model. Vemo, da delež električnih avtomobilov na tem največjem svetovnem trgu presega tistega v Evropi (28 proti 13 odstotkov), a je za Teslo, ki ima tam tudi eno velikih tovarn in je prav tam lani začela z zniževanjem cene, to vseeno uspeh. Okoli nje je namreč nešteto kitajskih tekmecev. S 480 tisoč prodanimi primerki je bila tesla Y lani prva (vir: China EV DataTracker), takoj za njo se je uvrstil BYD qin plus, bencinsko-električni priključni hibrid, ki ga je menda tesla po prodaji prehitela šele v zadnjih dneh leta. Med najbolje prodajanimi modeli je še več izdelkov skupine BYD, tudi povsem električni cenovno ugodni seagull.

Honda N box, znova najbolj množično prodajani avtomobil na Japonskem, je eden od mini modelov, ki so posebna kategorija. FOTO: Honda

Precej trezno na avtomobile že od nekdaj gledajo na Japonskem. Ampak ne v smislu, da drvijo k električnim, nasprotno, ti imajo tam komaj nekaj odstotkov trga. Njihova racionalnost se kaže v kategoriji keidoša (krajše kei, v prevodu bi rekli lahka vozila), to so modeli, dolgi največ 3,4 metra, s prostornino motorja največ 660 kubičnih centimetrov in največjo močjo 47 kW. Davčna obveznost zanje je manjša. V ponudbi jih imajo vse japonske znamke. Zelo priljubljeni so pri starejših in pri ženskah, lani so jih po podatkih japonskega panožnega združenja Jama prodali 1,2 milijona, kar je bila približno tretjina vse prodaje. Najbolje prodajan je bil v tej kategoriji lani znova model honda N-box, imel je 206 tisoč kupcev in bil tretje leto zapored najbolj pogost novi avtomobil na Japonskem. Med običajnimi modeli je bila sicer s 166 tisoč primerki prva toyota corolla (k njej štejejo tudi corollo cross), ki je za las prehitela toyoto yaris. Nimamo še podatkov za ves svet, a lahko omenimo, da je v preteklosti globalno po količini že kdaj zmagala prav toyota corolla.

Ford F-150 je zelo velik in v Ameriki večni prodajni prvak. Seveda z velikim bencinskim motorjem. FOTO: Ford

Za konec še povsem na drugo stran, tako sveta kot avtomobilskega okusa – v ZDA. Tam je pravzaprav večni zmagovalec ford F-150, veliki poltovornjak (odvisno od izvedbe je dolg najmanj pet ali skoraj šest metrov) z osem- ali šestvaljnim bencinskim motorjem, veliko konjenico in prav takšno porabo. Lani so ga po podatkih revije Car and Driver prodali 732 tisoč primerkov (nekaj manj kot predlani), od leta 1977, ko je prišel na trg, 33 milijonov, 43 let je že najbolje prodajani model sploh. K njemu lahko prištejemo še 33 tisoč primerkov serije lightning, električne izvedbe tega pickupa, ki pa se ne prodaja niti približno tako, kot so pričakovali. Na drugem mestu je še en orjaški SUV, chevrolet silverado, a z nekaj več kot pol milijona kupci precej zaostaja. Tretja je ameriška izvedba bolj kompaktnega modela SUV toyote RAV 4, na četrtem pa vendarle električni tekmec – tesla Y. Kako bo v tem pogledu letos? Tesla Y je zdaj za vse trge kar močno prenovljena, toda v Ameriki zanjo tako kot za vse električne modele verjetno ne bo več tako imenovanega okoljskega bonusa.