Infrastrukture bi bilo več, če bi le bila volja industrije

V nadaljevanju preberite:

Kitajska in električni avtomobili so zadnji dve ali tri leta stalna (medijska) tema. S kitajskimi avtomobili se pri nas zdaj ukvarja že več podjetij, nekatera šele od nedavnega, druga so tu že nekaj časa. Med tistimi, ki imajo z njimi dolga let izkušenj, je podjetje Plan-net, ki ga vodi Marko Femc.

Že kar dolgo prodajate avtomobile iz Kitajske. Kdaj ste s tem začeli in kako?

Začeli smo s fotovoltaiko, že leta 2008, potem pa je bila naša filozofija, da če že imamo čisto energijo ali na strehi podjetja ali na hiši, je dobro, da se ta energija tudi porabi. Tako smo že leta 2012 imeli prvo električno vozilo, to je bil nissan leaf, ki smo ga pripeljali iz Nemčije. Prej tega avta pri nas sicer ni bilo mogoče dobiti, mi smo to storili prek Avstrije in smo bili uspešni, prodali smo več kot sto vozil. Vendar je potem temu nasprotoval takratni zastopnik, tako da smo začeli iskati druge ponudnike električnih vozil, ki pa jih je bilo v tistem času zelo malo. Imeli smo dva kitajska proizvajalca in enega iz Nemčije.

To so se zdeli nekakšni romantični časi?

Morda res, a le na začetku. Že v tistem obdobju sem redno obiskoval Kitajsko in hitro se je pokazalo, da so se Kitajci zelo resno lotili tega področja, gradili so tovarne, dajali subvencije, videlo se je, da si res želijo električni avtomobil. V nasprotju z naftno in avtomobilsko industrijo v Evropi, v Ameriki, ki je sto let držala električni avto v predalu.