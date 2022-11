Japonec s svojsko pojavo in še bolj posebnim pogonom

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Nissan X-trail je model s kar nekaj zgodovine. Od leta 2001, ko je prišla na trg prva generacija, jih je bilo prodanih sedem milijonov, zdaj je na vrsti četrta izvedba, ki so jo na mednarodni ravni predstavili v Sloveniji. Izstopa predvsem s pogonsko zasnovo, ki je neobičajna kombinacija bencinskega in električnega pogona. Novinec je lahko pripravljen s sprednjim ali terenskim štirikolesnim pogonom, v prostorskem smislu pa s petimi ali sedmimi sedeži.

Tovarniška ekipa Nissana je veliko mednarodno predstavitev novega X-traila pripravila pri nas in tako tudi tuji javnosti pokazala lepote naše dežele. V dveh delih je dogajanje potekalo do Mojstrane, nato do Pokljuke in Bohinja, pa čez Škofjeloško hribovje do Ljubljane in nazaj na letališče, kjer je bil v bližini postavljen poligon za terensko vožnjo z različnimi ovirami.

Spredaj je ureditev napredna, pohvale žanjeta odlična sedeža.

Novi X-trail črpa ustvarjalno zasnovo iz vseh treh dosedanjih generacij, kar je dobro. Ima robusten videz športnega terenca, prepleten z intuitivno tehnologijo, prilagodljivo uporabnostjo ter naprednim pogonskim sklopom z možnostjo štirikolesnega pogona.

Bencin za ustvarjanje elektrike

X-trail je drugi model Nissanove ponudbe v Evropi, opremljen s pogonskim sistemom e‑power. Tega so prvič uvedli leta 2017 na Japonskem v modelu note. V tem primeru je nadgrajen, sestavljajo pa ga zelo zmogljiva baterija in pogonski sklop, ki je kombinacija 1,5-litrskega bencinskega trivaljnika s prilagodljivim kompresijskim razmerjem in turbo polnilnikom, električnega generatorja, inverterja in sprednjega elektromotorja. Skupna moč znaša 150 kW (204 KM).

Dolg je 468 centimetrov, s tekočimi linijami ne deluje prezajetno.

Posebnost sistema e-power je, da bencinski motor deluje le za ustvarjanje električne energije, sprednji kolesi pa poganja izključno elektromotor. Bencinski motor lahko vedno obratuje v optimalnem območju, kar zagotavlja bolj učinkovit izkoristek goriva in manjšo porabo v mestu. Zaradi povsem električnega pogona je pospeševanje takojšnje, brez zamika kot pri pogonu na motor z notranjim zgorevanjem ali tradicionalnem hibridu.

Novi X-trail ima lahko tudi štirikolesni pogon z dvema elektromotorjema s tržno oznako e-power e-4orce, v tem primeru je skupna moč 157 kW (213 KM). V tej izvedbi ima še elektromotor zadaj, ki omogoča dobro pospeševanje, na primer v sedmih sekundah z mesta do hitrosti 100 kilometrov na uro. Podajanje navora zadaj je hitrejše kot pri mehanskem sistemu štirikolesnega pogona. Poleg tega stalno prerazporejanje navora in dobra razporeditev teže prispevata k voznim lastnostim in udobju vožnje ter omogočata boljše zmogljivosti in gladko vožnjo. Vzdolžno in prečno nagibanje avtomobila je zmanjšano z dodanim regenerativnim zaviranjem z zadnjim elektromotorjem.

Možna je tudi izvedba s tretjo vrsto ter šestim in sedmim sedežem.

Na voljo bo sicer tudi osnovna izvedba samo z 1,5-litrskim bencinskim motorjem. Ta ima moč 120 kW (163 KM) in 300 Nm navora, na voljo bo le v konfiguraciji z dvokolesnim pogonom, moč na kolesa pa se bo prenašala prek brezstopenjskega samodejnega menjalnika x-tronic. Ta pogonski sklop je opremljen tudi s tehnologijo blagega hibrida z napetostjo 12 voltov, ki naj prispeva k manjši porabi.

Vožnja z eno stopalko

V novincu Nissan ponuja sistem vožnje z eno samo stopalko (e-pedal step), ki vozniku omogoča, da pospešuje in zavira samo z uporabo stopalke za plin. Ob začetku vožnje ali kadarkoli vmes je najprej treba vključiti sistem s stikalom na osrednji konzoli. Ko je vključen, stopalka za plin ob pritisku skrbi za običajno pospeševanje, ob sprostitvi stopalke pa sistem zavira s pojemkom 0,2 grama, kar je dovolj, da se prižgejo zavorne luči, zaviranje pa deluje do polžje vožnje, a ne do popolne zaustavitve avtomobila. V praksi se je ta sistem zelo izkazal, menim, da bo večina voznikov med uporabo uživala in bistveno manj uporabljala zavore.

V avtomobilu je dovolj odlagalnih površin, posebnost je dvojna konzola pod armaturo, namenjena shranjevanju večjih predmetov. Armaturna plošča je digitalizirana, volanski obroč je športne oblike in odlično sede v roke, 31,2-centimetrski sredinski zaslon ponuja digitalni dostop do navigacije, razvedrila in nastavitev avtomobila, združljiv je s sistemoma android auto in apple carplay, zadnji deluje tudi z brezžično povezavo.

Dve ali tri vrste

Sedeži so naravnost odlični, prostora za noge je povsod dovolj. Zadnja klop se žal podre samo v razmerju 60: 40, na sredini je na srečo loputa za prevoz daljših predmetov. Druga vrsta sedežev se lahko pomika, s tem močno povečamo prtljažni prostor. X-trail po želji dobite tudi s tretjo vrsto sedežev v prtljažniku.

Zadnja sedeža, ki se enostavno pogrezneta v pod, sta zasnovana za manjše, do 160 centimetrov visoke potnike. Kadar nista v uporabi, skupna prostornina prtljažnika naraste na 585 litrov.

V dosedanjih generacijah so izdelali 7 milijonov X-trailov. Foto Jan Jolič Lieven

Karoserija je sestavljena iz več lahkih materialov, prav tako so pri njeni izdelavi uporabili napredne tehnike stiskanja in varjenja, s katerimi so povečali trdnost in hkrati zmanjšali težo. Prvikrat so vrata prtljažnika izdelana iz kompozitnih materialov, stranska prednja in zadnja vrata, prednja blatnika in pokrov motorja so zdaj iz aluminija. X-trail je pripravljen na konstrukcijski osnovi CMF-C zveze Renault-Nissan, spredaj ima posodobljeni macphersonovi vzmetni nogi, zadnja prema pa je napredna zasnova z več vodili.

Za konec se pomudimo še pri varnostnih asistenčnih sistemih. Nova generacija sistema za pomoč vozniku propilot assist skrbi za pospeševanje in zaviranje avtomobila znotraj voznega pasu na avtocesti, v gostem in neenakomerno tekočem prometu samodejno pospešuje do nastavljene hitrosti in zavira do zaustavitve avtomobila. Sistem je zmožen samodejno nadaljevati vožnjo, če je avto stal manj kot tri sekunde in se vozila pred njim premaknejo naprej. Prav tako bere prometne znake in prilagaja hitrost vozila glede na novo zaznano omejitev hitrosti.

Lahko ima sprednji ali štirikolesni pogon. Foto Jan Jolič Lieven

Nissana X-trail na spletni strani zastopnika za Slovenijo napovedujejo s temi cenami: z običajnim bencinskim motorjem kot blagim hibridom in sprednjim pogonom velja vsaj 33 tisoč evrov, v izvedbi e-power s pogonom na sprednji kolesi stane najmanj 38 tisočakov, kot štirikolesni e-power e-4orce pa od 42.600 evrov.