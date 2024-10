Katrca gre na elektriko

»Naredite mi nekaj prostornega,« je svojim inženirjem in oblikovalcem daljnega leta 1956 rekel takratni Renaultov direktor Pierre Dreyfus. V nekaj letih so (mu) pripravili renault 4. Verjetno je njegova pričakovanja po uspešnosti izpolnil bolj, kot je sam smel pričakovati. Šest desetletij pozneje je renault pripravil novo katrco, tokrat na elektriko. Govorijo o najbolj vsestranskem malem električnem SUV. To najbrž ne bo tako dostopen avtomobil, kot je bil nekoč, je pa videti lepo in res lepo spominja na legendo.

Če se evropska avtomobilska industrija lahko kako ubrani pred domnevno grozečo kitajsko nevarnostjo, je to tako, da si pomaga z zgodovino, ki je novi dalnjevzhodni tekmec pač nima. Renault se je v tem pogledu kar potrudil. Saj smo že prej imeli posamične retro klasike, kot sta mini in fiat 500, a Francozi so oživili kar celo historično družino. Renault 4 tako zelo hitro sledi renaultu 5, kmalu pride še renault twingo, vsi so v sodobnem času pripravljeni na električni pogon.

Novi R4 zgoraj in pred njim legendarna predhodnica Foto Thomas Samson/AFP

Pod vodstvom Gillesa Vidala so jih oblikovali tako, da v njih takoj prepoznaš nekdanje slavne modele. Pri R4 e-tech electric, ki je današnja tema, je to še zlasti očitno spredaj. Maska, ki močno spominja na predhodnika, najbolj pritegne pogled. Ima stalno osvetljeno obrobo in zaščitni znak znamke na sredini. Je iz enega kosa (dolžine 1,45 metra) in menda prva te vrste v avtomobilski industriji, kar je bil izziv za ekipe direkcij za oblikovanje, inženiring in proizvodnjo. Malce se sicer zamislim, kakšno in predvsem po čem bo popravilo, če se bomo s sprednjim delom kam zaleteli, a s tem se bod(m)o ukvarjal kdaj pozneje.

Na zadku sta še vedno tridelni pokončni svetili, ampak tudi v njiju ni več žarnic, temveč sveteče diode. Po izvirniku je povzeto tretje stransko okno, ki ni le na enakem mestu, ampak tudi enake oblike kot pri predhodniku. Tri vzdolžna izbočena rebra na spodnji polovici vrat spominjajo na relief plastičnih zaščitnih oblog renaulta 4 GTL. Tako kot nekoč bo možna izvedba s platneno streho.

Nekdanja katrca je v Novem mestu nastajala v letih od 1973 do 1992, skupaj so jih izdelali skoraj 579.000. Foto Gašper Boncelj

Tako je bilo leta 2011 ob 50-letnici katrce. Foto Igor Zaplatil

Renault 4 je bil avtomobil, ki so ga nekoč prodajali povsod, tudi izdelovali so ga marsikje. Skupaj so jih v treh desetletjih v različnih Renaultovih tovarnah izdelali več kot osem milijonov. Nekaj malega tudi v ljubljanskem Litostroju, veliko več pa nato v IMV v Novem mestu, današnjem Revozu, skupaj 579.000. Tam so sestavili tudi prav zadnje, bilo je leta 1992. Lani so organizirali razstavo 50 let novomeške katrce (Dolenjski muzej in Klub prijateljev IMV) v Drgančevju v Novem mestu, takrat so rekli, da bo odprta do konca prihodnjega marca.

Če sta si nekdanji in novi R4 navzven kar podobna, so v drobovju seveda stvari zelo različne. Bencinska katra je nekoč zmogla moč 25 kW (34 konjev), imela je maso komaj 700 kilogramov, najvišjo hitrost 120 kilometrov na uro. Znotraj je bila prepoznavna po sloviti »mareli« – prestavni ročici na armaturni plošči ter po majcenem vetrobranskem steklu, ki se je v dežju rado zarosilo. Po drugi strani je bilo v prtljažnik 3,7 metra dolgega avta ob podrti zadnji klopi mogoče poriniti in prepeljati kak pralni stroj ali drug kos bele tehnike. Avtomobil za družine, obrtnike, kmete, študentska potovanja ...

Nova katrca je, kot rečeno, električna, lahko bo imela dva različno močna motorja (90 ali 110 kW), dve različno zmogljivi bateriji, z enim napolnjenjem bo (uradni) doseg 300 ali 400 kilometrov; kot vsi električni avtomobili se bo lahko polnila na različne načine, bolj počasi doma ali hitreje na polnilnici z enosmernim tokom. Stare katrce v hitrosti ne bo težko posekati, nova bo zmogla peljati 150 kilometrov na uro. Renault omenja funkcijo z angleškim izrazom extended grip, kar si lahko predstavljamo kot nekakšen nadgrajeni sistem stabilnosti za boljši vlek v spolzkih pogojih. Avtomobil naj bi bil poleg tega zmožen vleči do 750 kilogramov težko prikolico. Me pa seveda zanima, kolikšna bo takrat poraba.

Novodobna katrca ima električni pogon, druge možnosti niso predvidene. Foto Dimitar Dilkoff/AFP

Renault R4 ima masko, ki lepo spominja na kultno katrco. Foto Dppiphoto Clément Choulot/DPPI

Ni več »marele« menjalnika, ampak ročica za vozne programe na volanskem obroču. Photo Clément Choulot/DPPI

Zadnje luči so pokončne. Foto Thomas Samson/AFP

S 4,14 metra je R4 e-tech electric daljši od nekdanje katre. Ob dveh sedežnih vrstah (v drugi gre bolj na tesno) ima prostoren tovorni prostor. V njem je posebna odprtina, vse skupaj za 420 litrov tovora. Nakladalno dno je ugodno nizko, zadnja klop se podre, a dno potem ni ravno, prilagodljivost ni kaj posebnega. Baterijski paket naj bi bil glede na tekmece dokaj lahek, ampak skupna masa 1,4 tone je dvakrat večja kot nekoč. Saj vemo, da so drugi časi, da so višje varnostne zahteve (z nekdanjo katrco se nekoč ni bilo zdravo močneje zaleteti), da so električna vozila težja, ampak podatek vseeno bode oči.

Občasno je slišati, češ, zakaj ta avtomobil nima še klasičnega pogona. Christophe Bonnaud je na spletni strani lignesauto.fr zapisal, da je R4 electric nemogoča ljubezen, in v prispevku skoraj otožno razlagal, kako zelo mu je podoba novinke všeč, a da bi morala imeti hibridni pogon. Drugače kot tekmec Peugeot, ki ima večenergijske osnove, Renault ubira proizvodno strategijo s platformami le za električne avte ali za tiste druge, klasične in hibridne. R4 e-tech electric je pripravljen na električni osnovi ampere small in ima lahko samo električni pogon. Ne bodo ga izdelovali v Revozu (ta dobi twinga!), ampak v Franciji v Maubegeu, tam, kjer že dolgo nastaja še en zelo praktičen model, renault kangoo.

Elektrokatrca ne bo poceni. Konkretnih številk še ni, saj se bo začela prodajati šele prihodnje poletje, a je jasno, da bo stala nekaj več od tehnično zelo sorodnega R5, ki bo na trg pripeljal pred njo in bo z močnejšo baterijo veljal vsaj 33 tisočakov. Seveda so tu še subvencije, ampak te niso večne. Bo torej R4 zmogla znova postati »vozilo življenja« (voiture à vivre)? Morda, a bo treba nekaj narediti s ceno.