V krizi so tudi razstave znova pomembne

Večkrat smo pisali, da avtomobilskim razstavam v Evropi zvezde niso več ravno naklonjene. Morda smo s to oceno malce preveč hiteli. Na salonu, ki te dni poteka v Parizu, je namreč znova več razstavljavcev kot prejšnja leta. Morda tudi zato, da se spodbudi trg, na katerem menda ni prav veliko optimizma. Na razdaljo smo pripravili izbor nekaterih bolj izstopajočih avtomobilov.

Na razstavišču Porte de Versailles so pričakovano v ospredju francoske znamke oziroma koncerni, a so prav tako kar solidno zastopani pomembni nemški proizvajalci, seveda ne manjkajo Kitajci, nenazadnje se je razstave znova udeležila ameriška Tesla, čeprav že dolgo ni imela kake res prave novosti. Na razstavi se je prikazala tudi cela vrsta domačih politikov, jasno pa so najbolj odmevale izjave velikih avtomobilskih direktorjev, ki niso vsi trobili v isti rog, vsaj o nekaterih perečih temah so bili njihovi pogledi zelo različni.

Katrca na elektriko

Renault precej uporablja imena nekdanjih legendarnih modelov, med njimi je renault 4. Tudi tokrat se imenuje tako, vendar s pristavkom e-tech electric. R4 electric z nekaterimi oblikovnimi detajli, posebej lučmi, spominja na nekdanjo katrco, tudi po dolžini je s 414 centimetri ne presega veliko, a le ne dosega izjemne notranje prilagodljivosti nekdanje »quatrelle«. Prtljažnik sicer sprejme spodobnih 420 litrov, manj prostora je na zadnji klopi. Električni R4 bo imel tako kot R5 baterijo z zmogljivostjo 40 ali 52 kWh in motor z močjo 90 ali 110 kW, govorijo o dosegu 300 in 400 kilometrov. Izdelovali ga bodo v Franciji, prodajati pa ga bodo začeli sredi prihodnjega poletja. Cena bo verjetno malce višja kot za R5, ki bo z močnejšo baterijo stal 33 tisoč evrov.

Renault R4 FOTO: Benoit Tessier Reuters

Kitajski tekmec za teslo Y

Kitajski električni šampion BYD je zdaj že nekaj časa v Evropi, pri nas sicer še ne. Letos so na starem kontinentu prodali 25 tisoč avtomobilov, nekajkrat več kot lani, a njihovi cilji so seveda večji. V Parizu so prikazali model sealion 7, gre za večji kupejevsko zašiljen SUV, ki je dolg 4,8 metra, nekateri pa ga vidijo kot tekmeca malce krajše tesle Y, ki se je ravno predstavila v sedemsedežni različici. BYD sealion 7 naj bi imel baterije s katodo iz litij-železovega fosfata in z naprednim pakiranjem baterijskih celic, kar vse bo nižje od običajnih sklopov. Več podatkov naj bi BYD razkril novembra, Automotive News Europe pa piše, da ima na Kitajskem takšen model zmogljivost baterije 72 ali 81 kWh, en ali dva električna motorja ter možnost res hitrega polnjenja. V Parizu je bilo sicer še več kitajskih proizvajalcev.

BYD sealion 7 kot naslednji kitajski tekmec, tudi za Teslo. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Citroënov oblikovalski namig

Stellantis ima množico znamk, v Parizu sta bila seveda njihova francoska predstavnika Peugeot in Citroën. Morda je najbolj izstopal drugi s študijsko napovedjo citroëna C5 aircross, ki vsaj na fotografijah deluje veliko ostreje kot dosedanji model. S 465 centimetri je tudi opazno daljši, pripravljen pa bo na novi večenergijski platformi skupine za večje modele (STLA), tako da bo lahko imel bencinski, hibridni ali električni pogon. Citroën je tudi oblikovno prenovil manjši model C4, prav tako ima nekaj novih oblikovnih poudarkov štirikolesnik ami. Znamka sicer veliko pričakuje od novega modela C3 in njegove električne izvedbe ë-C3, predvsem prihod te, ki naj bi bila eden prvih cenejših v Evropi izdelanih električnih modelov, se pri nas že kar neverjetno dolgo odmika.

Citroën C5 aircross je še študija, ki pa je videti dobro. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Daljši tiguan je tayron

Volkswagen je imel v prejšnji generaciji modela tiguan še daljšo različico tiguan allspace. Tokrat so takšno izvedbo predstavili kot samostojen model in mu dali ime tayron. Morda računajo, da bodo že s samostojnim imenom dosegli več kupcev. Tayron je s 4,8 metra za kar 26 centimetrov daljši od aktualnega še zelo svežega tiguana. Lahko ima tri vrste sedežev za sedem potnikov, če pa sta postavljeni le dve, izstopa velik prtljažnik s skoraj 900 litri tovorne površine. Enako kot tiguan ima tayron dizelski, bencinski ali blagohibridni pogon, lahko bo tudi priključni hibrid. V dizelski izvedbi bo možen štirikolesni pogon. Model naj bi zmogel povleči prikolico s težo do 2,5 tone. Cene se pri nas v predprodaji za bencinski motor in sprednji pogon začnejo pri 45 tisočakih.

Volkswagen tayron kot večji brat znanega tiguana Foto Serge Tenani/Hans Lucas/Reuters

Največja dacia doslej

Bigster že z imenom pove, da je večja dacia. Vendar ni zelo velik, v dolžino meri 457 centimetrov, sicer pa je to še en športni terenec. Ima različne kombinacije bencinskega in električnega pogona, kar pomeni, da je lahko blagi hibrid v dveh izvedbah moči, prvič pa bo Dacia z bigsterjem dobila nov, močnejši hibridni pogon, ki združuje 1,8-litrski bencinski štirivaljnik in dva električna motorja s sistemsko močjo 140 kW. Gre za izdelek skupne mešane družbe Renaulta in Geelyja, ki se imenuje Horse. Bigster sicer prinaša veliko prostora v drugi vrsti in prtljažniku, ki sprejme nekaj manj kot 700 litrov tovora. Ta tekmec škode kodiaq bo naprodaj prihodnjo pomlad. Bo dražji od sorodnega, a nekoliko manjšega dusterja, cena se bo začela pri 25 tisočakih, z novim hibridnim motorjem bo stal najmanj 30 tisoč evrov.