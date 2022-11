Kitajci s petimi zvezdicami

V nadaljevanju preberite:

Več ko se govori o velikih ciljih in celo zavezah glede električne mobilnosti, bolj se Evropa spoprijema z zahtevnimi izkušnjami, ki so tako ali drugače povezane s Kitajsko. Od tam prihajajo vse resnejši tekmeci v smislu samih izdelkov, še večji problem pa je odvisnost od njihovih baterij, kjer igrajo svojo igro, neugodno za evropske proizvajalce, tudi Američani.

Nekoč sem slišal sicer nepreverjeno trditev, da EU svoje varnostne standarde na področju avtomobilov stalno zaostruje ne le zato, da bi bili uporabniki bolj varni, ampak da jih tekmeci z vzhoda ne bi mogli ujeti. Res, ko je bil leta 2005 objavljen prvi varnostni test kakega kitajskega avtomobila, športnega terenca jiangling landwind, je bila ocena porazna, model tržno že vnaprej pokopan, kitajski imidž pa zacementiran na dnu. Do danes so se stvari močno spremenile.Organizacija Euro NCAP je letos preverila tudi veliko kitajskih vozil, električnih ali hibridnih. Prav vsa so dobila najvišjo oceno, pa čeprav zanje marsikdo sploh še ni slišal.