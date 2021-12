Kompaktna Čehinja pripeljala v Slovenijo

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Oglasni slogan nove, že četrte generacije Škodinega modela fabia sporoča, da ima ta vse potrebno in še več. To velja za bogatejše opremljene različice, saj novinka prinaša številne nove asistenčne sisteme, ki so običajno rezervirani za avtomobile višjih razredov. Seveda to pomeni tudi višjo ceno od vstopne, ki na slovenskem trgu znaša 13.695 evrov. Toliko bodo domači kupci odšteli za vstopni model z najnižjo opremo in skromnejšim bencinskim litrskim trivaljnikom.

Nova fabia je prvič zasnovana na prečni modularni platformi MQB-A0 koncerna Volkswagen ter se ponaša z največjo prostornostjo v svojem razredu in izboljšanim udobjem. Četrta generacija je presegla mejo štirih metrov, tako da v dolžino meri 411 centimetrov. Povečale so se tudi nekatere druge mere, kar vse zagotavlja več prostora za potnike. Tudi prostornino prtljažnika, ki je bila že pri prejšnjem modelu največja v segmentu, so pri Škodi povečali še za 50 litrov in zdaj znaša 380 litrov. S preklopom naslonjal zadnjih sedežev jo je mogoče povečati na 1190 litrov.

Notranjost se spogleduje z višjimi razredi. FOTO: Blaž Kondža

Inženirji in oblikovalci so veliko pozornosti posvetili aerodinamiki fabie. Pri razvoju so uporabili tako imenovane numerične simulacije toka zraka in dosegli enega najugodnejših količnikov zračnega upora v razredu malih vozil – cx 0,28. Za boljšo aerodinamiko med drugim poskrbi posebna žaluzija hladilnika, ki se pri majhni potrebi po hlajenju zapre in tako izboljša aerodinamiko. Potem so tu še večji strešni usmernik zraka in stranska rebra, ki izboljšujejo zračni tok v zadnjem delu vozila. Tok zraka od sprednjega dela vozila skozi reže v sprednjem odbijaču, tako imenovane zračne zavesice, aerodinamično optimalno potuje tesno ob strani karoserije in platiščih.

Spogledovanje z višjimi razredi

V četrti generaciji modela so Škodini notranji oblikovalci trenutnemu konceptu notranjosti znamke dodali nove poudarke. Poleg simetrične armaturne plošče, na kateri linija pod velikim sredinskim zaslonom povzema Škodino mrežo hladilnika, izstopata tudi veliki okrogli prezračevalni šobi na levi in desni, ki sta lahko obdani s kromom. Takšne so tudi na novo oblikovane ročice za odpiranje vrat.

Fabia po novem v dolžino meri 411 centimetrov, je tudi širša kot prej. FOTO: Blaž Kondža

V modelu Fabia so prvič na voljo nekatere komfortne rešitve, ki so bile doslej rezervirane za vozila višjih razredov. Med njimi sta na primer ogrevano vetrobransko steklo ter ogrevan usnjen dvokraki volan. Po želji je na voljo tudi trikraki večfunkcijski športni volan, opcijsko tudi s prestavnima tipkama za menjalnik DSG.

Zunanje mere so večje, tudi medosna razdalja, zato imajo potniki zadaj višjo raven udobja. FOTO: Blaž Kondža

Nova generacija fabie prinaša tudi več pasivne in aktivne varnosti v svoj segment. Med drugim jo lahko opremimo z do devetimi varnostnimi blazinami – šest je serijskih, tri so na voljo kot dodatna oprema. Prvič lahko fabio opremimo tudi z asistenco za vožnjo, parkirnim sistemom s krmilno avtomatiko, asistenco za ohranjanje smeri, prepoznavanje prometnih znakov, asistenco za menjavo voznega pasu, sistemom za zaščito pešcev in kolesarjev ter zavorno asistenco za manevriranje.

Za povezljivost novinke poskrbi vgrajena eSIM-kartica, ki omogoča povezavo z internetom in dostop do različnih mobilnih spletnih storitev. Največja diagonala zaslona na dotik je 9,2 palca, 10,25-palčni aktivni informacijski zaslon pred voznikom za doplačilo zamenja analogne merilnike in omogoča pet različnih pogledov. Vrhunski (doplačljivi) infozabavni sistem amundsen lahko upravljate tudi z gestami ali s pomočjo digitalne glasovne asistentke Laure.

Le bencinski motorji

Kupci nove fabie bodo lahko izbirali med petimi bencinskimi motorji v razponu moči od 48 kW (65 KM) do 110 kW (150 KM). Trivaljna motorja MPI z gibno prostornino 1,0 litra sta na voljo z 48 in 59 kilovati. Oba litrska turbo motorja TSI (70 in 81 kW) imata direktno vbrizgavanje goriva in plazemsko prevleko na tekalnih površinah valjev. Vrh ponudbe predstavlja štirivaljnik 1.5 TSI z močjo 110 kW, ki pri nizki obremenitvi samodejno izklopi dva valja.

Novo fabio je že mogoče preizkusiti in naročiti, prve dobave so predvidene februarja oziroma marca prihodnje leto. Kot pravi prvi mož Škode pri nas Petr Podlipny, za leto 2022 načrtujejo prodajo 450 novih fabij in 50 karavanskih izvedenk fabia combi prejšnje generacije. »Dejanske prodajne številke bodo odvisne tudi od proizvodnje, zato so napovedi v tem času zelo nehvaležne,« še pove Podlipny. Ob začetku prodaje bodo na voljo opremski paketi active, ambition in style ter posebna različica first edition; kasneje bo na voljo tudi športna različica monte carlo. Prvič je opcijsko na voljo večja posoda za gorivo s prostornino 50 litrov. Opcijsko sta na voljo tudi za 15 milimetrov znižano športno podvozje s čvrstejšo nastavitvijo ali paket za slabše terene s 15 milimetrov večjim odmikom od tal.