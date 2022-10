Laserski merilniki vse pogostejši

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

O lidarju – laserskem merilniku razdalje – kot eni najbolj naprednih vrst tipala se je na področju avtomobilov v preteklih letih v glavnem govorilo v smislu, da bo to nujna oprema bodočih modelov, ki bodo sposobni voziti samodejno, torej namesto voznika. Povsem avtonomnih izdelkov v redni prodaji verjetno še ne bo prav kmalu, zato pa lidar vse bolj prihaja v »običajne« avtomobile, ki pa seveda tudi v kaki situaciji že znajo nadomestiti voznika oziroma mu odločilno pomagati. Seveda gre za dražje modele, a vseeno. Lidar izdeluje vse več podjetij, tehnika je očitno cenovno bolj dostopna. Volvo celo načrtuje, da ga bo imel v vseh svojih modelih.

Če približno opišemo delovanje naprave lidar (angl. kratica za Light Detection And Ranging), gre za to, da ta odda laserski žarek in čaka, da odbitek pride nazaj. Glede na čas izračuna razdaljo. Da pokrije vse okoli avtomobila, se žarek vrti naokrog. Kaj narediti s tem podatkom (ali sprožiti alarm, zavirati …), ugotovi programska oprema. V primerjavi z radarjem (dela podobno, a ne z žarkom, pač pa z radijskim signalom) je lidar bolj natančen (ima večjo ločljivost), zato je najbrž mogoče, da programska oprema razbere ne samo tega, da je ovira, pač pa tudi, kaj je to (drevo, človek).

Medtem ko so bili prvi primerki lidarja precej veliki in tudi zelo dragi, pa je zdaj zadeva cenovno in velikostno precej zmanjšana; očitno so dosegli manj zapleteno in bolj robustno zasnovo, da jo lahko vgrajujejo v serijske avtomobile. Tudi proizvajalcev je vse več, menda je podjetij po svetu že kakih 70–80. Ta vrsta tipal se uveljavlja v vse več modelih različnih proizvajalcev iz tako imenovane klasične industrije (Toyota, Lexus, BMW, Audi, Mercedes, Honda …) pa tudi pri novih imenih, kot sta ameriški Lucid ali kitajski Xpeng.

Uvedbo lidarja v svoje avtomobile je napovedal tudi Volvo, seveda s poudarkom na povečanju varnosti, s katero se pri tej znamki že od nekdaj veliko ukvarjajo in v zvezi s tem tudi radi dajejo velike napovedi. Volvo bo lidar najprej uvedel v električni model EX90, to bo novi veliki športni terenec, ki ga bodo razkrili prihodnji mesec, gre za zamenjavo njihove dolgoletne uspešnice, modela XC90. Po pisanju Financial Timesa nameravajo takšen tip tipala sčasoma namestiti v vse svoje modele (časovnice sicer niso navedli), s ciljem, da bo število hudih prometnih nesreč, v katerih je udeležen njihov avtomobil, zmanjšal do petine.

Velike napovedi se vselej ne uresničijo

Ob tem se sicer lahko spomnimo, da pri Volvu radi dajejo tovrstne napovedi; pred kratkim so na primer napovedali, da se od leta 2020 nihče več ne bo smrtno ponesrečil v kakem njihovem avtomobilu, česar po lastnih besedah še niso dosegli, a da jih to ne odvrača od nadaljnjega prizadevanja in postavljanja ciljev v tej smeri. Kakor koli, ne moremo reči, da se z varnostjo ne ukvarjajo, ne nazadnje je znano, da so bili v petdesetih letih prejšnjega stoletja oni tisti, ki so uvedli tritočkovni varnostni pas in odločilno pripomogli k njegovi uvedbi v standardno opremo in nato obvezni uporabi.

Lidar naj bi bil dokaj elegantno nameščen v sprednji del strehe. FOTO: Volvo Cars

Mlado podjetje do prvega uspeha

Novi Volvov šef, Škot(nedavno je zamenjal dolgoletnega predsednika uprave Hakana Samuelssona), je ob napovedi serijske uvedbe lidarja, ki bo nameščen v sprednjem delu strehe vozila, zatrdil, da bo njihovemu avtomobilu omogočal, da bo na razdalji 120 metrov zaznal črno pnevmatiko na črnem asfaltu ali pešca na razdalji 250 metrov. Ob tem je poudaril, da bo s to tehniko pridobljena informacija do avtomobila oziroma voznika prišla zelo hitro, s čimer se bodo pridobile odločilne sekunde za pravočasen odziv, kar utegne biti v takšnih kritičnih trenutkih odločilno.

Lidar jim pripravljajo v ameriški družbi Luminar, v kateri je Volvo tudi delni lastnik, s programsko opremo za procesiranje pridobljenih slik pa naj bi se pri avtomobilskem podjetju ukvarjalo več strokovnjakov. Luminar je podjetje, ki nima zelo dolge zgodovine, aktivno so začeli delovati leta 2017, Volvo je vanje sredstva vložil leto pozneje, zdaj pa so že nekaj časa v kotaciji na newyorški elektronski borzi Nasdaq. Pred časom so sodelovanje sklenili tudi z drugimi uveljavljenimi imeni, kot so Mercedes-Benz, Nissan in Mobileye.

Volvo bo seveda poleg lidarja v svojih vozilih uporabljal tudi druga tipala. V tako imenovanem 360-stopinjskem varnostnem ščitu naj bi imeli poleg lidarja še pet radarjev, osem kamer in 16 ultrazvočnih tipal. Veliko govorijo tudi o tem, da bo avto natančno motril stanje voznika, kar smo sicer slišali že pri kakem tekmecu. Kamere in tipala bodo namreč ugotavljali, ali je voznik nepozoren ali pa se ne počuti dobro. Sistem naj bi tudi prepoznal in opozoril, ali je kdo (otrok, pes) neželeno ostal v vozilu.

Medtem ko se, kot rečeno, lidar že pojavlja v mnogih, predvsem premijskih avtomobilih, pa je zanimivo, da ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla oziroma njihov šef Elon Musk, čigar poteze vsi natančno spremljajo, že dolgo zagovarja le uporabo kamere.