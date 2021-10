Lev v znamenju elektrike

V prispevku preberite:

Peugeot je vsaj doslej pri uvajanju električnega pogona vodil strategijo, da je takšno možnost ponudil v modelih, ki jih je pred tem uvedel s klasičnim pogonom. Njihovi dobro znani avtomobili so tako poleg bencinskega in dizelskega pogona sčasoma na voljo še v izvedbi ali priključnega hibrida ali popolnoma električnega avtomobila. To so storili tudi pri priljubljenem malem križancu peugeotu 2008. Peugeot e-2008 je torej povsem električni avtomobil, ki pa na zunaj razen nekaterih poudarkov ni bistveno drugačen od različice s klasičnim pogonom. Sem subjektiven, a verjamem, da se zanj marsikdo začne zanimati, ker mu je všeč na pogled. Tudi v notranjosti je eleganca ohranjena, je pa na prikazovalnikih za volanom in sredinskem večfunkcijskem zaslonu tudi veliko podatkov o električnem pogonu, njegovemu delovanju, stanju akumulatorja, polnjenju.

Koliko pa zmore njegov akumulator? Kako se polni? Kako deluje električni križanec v vožnji?