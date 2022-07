Manj je novih avtomobilov, manj je rabljenih

V nadaljevanju preberite:

Kot je znano, evropski trgi novih avtomobilov letos opazno nazadujejo, tako tudi k nam prihaja manj rabljenih iz uvoza, cene enih in drugih pa so višje. Še vedno uvozimo največ rabljenih vozil nemških znamk, med njimi pa največ dizelskih.

Stanje po mesecih je različno, a po podatkih podjetja Eurotax je na letni ravni iz tujine uvoženih avtomobilov za 9 odstotkov manj. Razlog je v tem, da v Evropi primanjkuje novih avtomobilov za poslovni najem. Kot pravi direktor Eurotaxa Dejan Butinar, te običajno menjajo po treh letih, zdaj ko podjetja novih vozil ne dobijo oziroma do njih pridejo težje, pa podaljšajo njihovo uporabo. Sicer bi ti avtomobili prišli na trg rabljenih, a jih ni, in tako se zavrti celotna veriga.

Povpraševanje po rabljenih vozilih, četudi se dražijo, vseeno je, in tako se dogaja še pred časom nepredstavljivo, da kako podjetje nima avtomobilov za sodelavce, zato na terenu zanje uporabljajo vozila kadrov, ki jih nujno ne potrebujejo, in ti delajo od doma. Slišati je tudi, da so podjetja za izposojo avtomobilov nekoč lahko izbirala, katere bodo kupila, zdaj pa vzamejo tisto, kar dobijo. Kot predvideva Dejan Butinar, se cene ne bodo umirile vsaj še pol leta.