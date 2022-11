Mercedes-Benz GLC: Novi standardi na cesti in terenu

Za vse sanjače, ljubitelje estetike z veliko začetnico in seveda za vse tiste, ki na svojih vožnjah iščete več avanture in raznolikosti. Mercedes-Benz ima vedno pravi odgovor na zahteve svojih voznikov. Še več - v svet športnih terencev se je zakoličil kot blagovna znamka, ki inovativno presega vse meje in postavlja čisto nove dimenzije popolnosti. Tiste z veliko začetnico in takšne, ki vozniku po vsaki vožnji prebudijo željo po še.

Da bodo vožnje v športnem terencu v prihodnosti še nekoliko bolj navdušujoče, so pri Mercedes-Benzu uresničili z novim GLC-jem, ki poleg atraktivnega videza, nadstandardnega udobja in terenskih zmogljivostih zdaj pridobiva še pionirske tehnologije, brez katerih si vožnje ne bo več mogoče predstavljati.

Želite izkusiti nepozabno vožnjo prihodnosti v elegantnem in zmogljivem športnem terencu, novem GLC? Prijavite se na testno vožnjo in dovolite, da zapelje tudi vas.

GLC je Mercedes-Benzova klasika in najbolje prodajan model znamke, ki je v novi generaciji boljši in bolj vsestranski na vseh področjih, od vožnje, udobja in ekonomičnosti do tehnologije. FOTO: Mercedes-Benz AG

GLC postavlja nove standarde na cesti in terenu

GLC je že ob svoji premierni različici leta 2015 navdušil in prepričal raznoliko množico voznikov, ki so takoj prepoznali vse njegove glavne atribute: športno-eleganten šarm z močnim temperamentom, ki se zna prilagoditi tako umirjeni vožnji po neskončnih avtocestah kot tudi bolj dinamičnim brezpotjem, kjer je znal pokazati vso svojo moč. In ta se je vedno skrivala v najbolj dovršenih inovativnih tehnoloških presežkih, ki so vozniku znali potešiti željo po brezmejnosti. GLC je tako zelo hitro postal najbolje prodajan model, v 14 letih je bilo prodanih kar 2,6 milijona primerkov GLC.

In ta neverjetna zgodba o uspehu zdaj piše novo poglavje – novi GLC prihaja še bolj samozavestno, opremljen z že poznanim značajem, a hkrati še bolj inovativen in obogaten s še ne videnim.

Ljubezen na prvi pogled

Pri vsakem avtomobilu najprej opazimo zunanjost in pri novem GLC-ju ni dvomov: že po nekaj sekundah vas bo zadela Amorjeva puščica. Da, ljubezen na prvi pogled obstaja in GLC ima nedvomno tisto privlačnost, ki to potrjuje.

Ne glede na to, ali v vas bije bolj športni duh, stavite na klasično eleganco, ali pa se najbolje počutite v bolj svobodnem družinskem slogu, bo univerzalna zunanjost modela GLC zadovoljila vso to paleto raznolikosti. Ekipi, zbrani okoli slovenskega guruja zunanjega oblikovanja Roberta Lešnika, je v GLC namreč uspelo zajeti vse obraze, sloge in potrebe svojih voznikov. V njem se boste odlično počutili v glamurozni obleki ali v sproščenih »casual« oblačilih. Kot kameleon se bo prilagodil vašemu trenutnemu navdihu.

Z novo generacijo je dobil nekaj subtilnih sprememb, ki zaokrožajo novodobno oblikovalsko rdečo nit znamke Mercedes-Benz. Oblikovalski slog je še bolj dinamičen: gladke linije, za šest centimetrov daljša zunanjost, malenkostno, a opazno nižja karoserija imajo svoj podpis v odličnem koeficientu aerodinamičnega upora (Cd = 0,29).

Njegova aerodinamična podoba se odraža na številnih področjih, ne zgolj estetskih. Vožnja postane neslišna, poraba goriva bistveno manjša, v primeru priključno-hibridnih različic pa se podaljša tudi doseg na elektriko. K temu pripomorejo predvsem aerodinamična optimizirana kolesa velikosti od 18 do 20 palcev.

V oblikovalskem smislu bo vaše oko navdušila še ena sprememba: motorna maska s posebnim vzorcem z izrisanimi Mercedes-Benzovimi zvezdicami je večja in za seboj skriva številne senzorje ter radarje za delovanje dolgega seznama naprednih tehnologij. Več je tudi kromastih dodatkov.

Velika pridobitev za GLC so digitalni žarometi, ki veljajo za enega prelomnih sistemov v avtomobilski industriji, kar zadeva varnost v vožnji v slabi vidljivosti ali temi. FOTO: Mercedes-Benz AG

Glavna zvezda sprednjega dela so revolucionarni žarometi, opremljeni z digitalno tehnologijo Digital Lights, ki v slabem vremenu in temi pred seboj do popolnosti razsvetlijo cesto in dodajajo nove funkcije, kot so projekcija pomožnih znakov in opozorilnih simbolov na cesto.

Pomembne oblikovne novosti so tudi na zadku, kjer širši kolotek zagotavlja večjo stabilnost, zadnji previs pa GLC-ju skupaj z ozkimi dvodelnimi lučmi dodaja veliko elegance.

Oblikovalska zgodba, ki so jo spretno zastavili v zunanjosti, se nadaljuje tudi v notranjosti. Kabina bo zelo hitro postala vaša nova dnevna soba, v kateri boste doživeli novo pojmovanje udobja.

V potovalni kabini je zadnja generacija zabavno-informacijskega sistema MBUX z velikimi zasloni, umetno inteligenco in glasovnim upravljanjem. FOTO: Mercedes-Benz AG

Sodoben pridih dopolnjujejo nova zasnova vzglavnikov in predvsem okrasni materiali, kot je usnjena armaturna plošča ali obloge iz različnih lesnih furnirjev oziroma interpretacije karbona. Med vožnjo si boste lahko pričarali tudi različna razpoloženja, ki jih boste uravnavali s sistemom za krmiljenje udobja Energizing, ki prilagaja delovanje klimatske naprave v kabini, poskrbi za optimalno sedežno udobje vključno z masažno funkcijo pri sedežih za nastavitev v več položajev, ponuja 64 barv ambientne osvetlitve in celo dišave.

Povečani kabini sledi večji prtljažnik: ta bo tudi bolj dostopen, saj so prtljažna vrata serijsko električna (Easy Pack). To pomeni, da boste prtljažnik zlahka odprli, tudi če boste imeli polne roke prtljage.

To je tisto, kar šteje: dolg seznam standardne opreme

Vas je navdušil že na prvi pogled? Spoznajte tudi njegove tehnološke presežke – vaše navdušenje se bo le še poglobilo.

Začnimo v notranjosti, kjer lahko popolnoma novo ureditev kabine opišemo z dvema besedama: moderno in napredno. Digitalno kuliso sestavljata dva standardna združena velika zaslona: 11,9-palčni (30,2 centimetra) informacijsko-razvedrilni sistem v obliki tabličnega računalnika in 12,3-palčni zaslon (31,2 centimetra) na mestu merilnikov. Mercedes-Benz GLC ima najbolj napreden Mercedes-Benzov vmesnik MBUX, ki deluje ob pomoči umetne inteligence. Z njim boste lahko med drugim upravljali tudi z glasovnimi ukazi – zabavno in še bolj varno.

MBUX vas lahko poveže tudi s stanovanjem in s pametnimi napravami Android Auto in Apple CarPlay. Omogoča tudi brezžično polnjenje in optični bralnik prstnih odtisov, ki bo shranil vaše profile. Vse to je del standardne opreme.

Poseben terenski način vključuje tehnologijo »prosojen pokrov motorja«, ki za delovanje uporablja sistem kamere. FOTO: Mercedes-Benz AG

Kaj pa pomoč pri vožnji? Ta je, predvsem na bolj zahtevnih terenih, dobila čisto novega pomočnika. S pomočjo nove tehnologije, imenovane »transparent hood« ali prosojen pokrov motorja, boste lahko prek osrednjega informacijsko-razvedrilnega sistema opazovali navidezni pogled pred sprednjim delom vozila, vključno s kolesi in položajem volana. Tako boste bolj samozavestno raziskovali najrazličnejša brezpotja, saj se boste lažje izogibali oviram, kot so luknje in skale. Na voljo je tudi 360-stopinjski sistem kamer, ki vam bo omogočal pogled na prav vse ovire okoli vozila.

Tudi varnost je dobila nov zagon, saj je GLC opremljen z izboljšanim paketom asistenčnih sistemov. Tako se lahko na primer pomočnik za vzdrževanje varnostne razdalje odzove na stoječa vozila do hitrosti 100 km/h. Novo je tudi opozorilo pred znakom stop ali rdečo lučjo na semaforju.

Parkiranje bo postala prava mala malica - napredni pomočnik bo lahko sam opravil parkirni manever, pri čemer bo samostojno uravnaval hitrost, zavore in krmiljenje. Na voljo je tudi kamera na armaturni plošči, ki posname vse, kar se dogaja pred vozilom.

Novi GLC ima barvni projekcijski prikazovalnik, kjer se vozniku v vidnem polju pred očmi izrisujejo številni podatki, zaradi česar ima vedno popoln pogled na dogajanje na cesti. FOTO: Mercedes-Benz AG

Na avtocesti kot velika limuzina, v mestu kot mini avto

GLC navdušuje zaradi njegove vsestranskosti in se znajde v vseh cestnih ekstremih. Tako boste tudi vi lahko preizkusili vse svoje veščine za volanom – dopoldne na službeni poti, popoldne pa na izletu na sosednji hrib.

Na asfaltiranih cestah boste takoj začutili poseben duh Mercedes-Benza. Zaradi standardnega vzmetenja bo raven udobja popolna, vožnja pa umirjena in tiha. Če si boste privoščili tehnični paket, boste dobili zračno vzmetenje AIRMATIC, ki zagotavlja občutek vožnje na »leteči preprogi«. Vzmetenje AIRMATIC združuje prednosti več podvozij v enem – izbirajte med udobjem in dinamiko. Pri tem je razpon nastavitev preprosto navdušujoč. Zračno vzmetenje ponuja izredno udobno vožnjo tudi na zahtevni podlagi ali izrazito športno zmogljivost. Prilagodljivi blažilni sistem se prilagaja za vsako kolo posebej in tako zagotavlja osnovo za udobno in sproščeno potovanje. Posebej priročna je samodejna regulacija nivoja podvozja glede na obremenjenost.

Ko bo čas za nekaj več dinamike, pa boste začutili še eno novost: novi GLC je še posebej okreten in stabilen z opcijskim krmiljenjem zadnje preme. To je namreč prvi serijski SUV na svetu, ki ponuja možnost krmiljenja zadnje osi. Zaradi tega se ne boste znašli v zadregi niti v ozkih ulicah, saj je kot obračanja le 10,9 metra. To je primerljivo z manjšimi mestnimi avtomobili. Opcijsko je na voljo tudi paket Off-Road, ki poveča oddaljenost vozila od tal za 20 milimetrov in vključuje zaščito podvozja. Z izborom paketa opreme zunanjosti AMG line s športnim podvozjem s tršim vzmetenjem in nižjo oddaljenostjo od tal pa novi GLC deluje še bolj športno in dinamično. Serijsko je opremljen tudi s štirikolesnim pogonom 4MATIC, za še boljši oprijem vozila na spolzkih in nepredvidljivih površinah.

Serijska hibridna tehnologija za več moči in manjšo porabo goriva

GLC se zanaša le na štirivaljne motorje, a je skrb o manjši zmogljivosti odveč, saj je ob pomoči elektrificiranih sklopov športni terenec bolj dinamičen in ekonomičen kot kadarkoli do zdaj. Vsi motorji nove serije FAME (Family of Modular Engines) imajo prostornino dva litra in so opremljeni z 48 V blagim hibridnim pogonom. To velja za bencinski različici, ki bosta na voljo ob prihodu na trg: GLC 200 4Matic (150 kW), GLC 300 4Matic (190 kW) in tudi edino dizelsko različico GLC 220d 4Matic (145 kW). Motorji so serijsko povezani z 9-stopenjskim samodejnim menjalnikom in štirikolesnim pogonom.

Mercedes-Benz je vrhunskost svojega klenega terenskega vozila razred G prenesel v ultra popularni GLC, v katerem se bodo suvereno počutili tudi vozniki manj vešči terenske vožnje. FOTO: Mercedes-Benz AG

Za tiste, ki prisegate na elektrifikacijo, bodo na voljo priključni hibridi, opremljeni z dodatnim elektromotorjem z močjo do 100 kW in veliko baterijo s kapaciteto 31,2 kWh. Mercedes-Benz z GLC uporabnost priključnih hibridov dviga na popolnoma novo raven, saj omogočajo električni doseg več kot 100 kilometrov. To pomeni, da je GLC popolnoma brez emisij mogoče voziti v mestu in tudi na daljših poteh. Na elektriko lahko namreč priključni hibridi pospešujejo do 140 km/h.

Priključni hibridi vedno izkoriščajo vse prednosti hibridne tehnologije, kar pomeni manj emisij, manjšo porabo goriva in odlične pospeške. Tudi če je baterija popolnoma izpraznjena, jo je z dodatnim polnilnikom z močjo 60 kW (enosmerni tok) možno popolnoma napolniti v približno 30 minutah. Standardni 11 kW polnilnik je na voljo za trifazno polnjenje na stenski polnilnici in je priključen na domače omrežje AC (izmenični tok).

Spoznajte novo poglavje GLC Zapeljite se na testno vožnjo in spoznajte nove dimenzije vožnje s terenskim vozilom.

Naročnik oglasne vsebine je Star Import