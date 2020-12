Mestni zapeljivci na elektriko

Še bolj posebna kot zunanjost je armaturna plošča, ki naredi močan vtis. Foto Gašper Boncelj



Mini in mazda

Električni mini bolj kot z dosegom izstopa z voznimi lastnostmi in siceršnjo prepoznavnostjo. Foto Gregor Pucelj

Minijeva armaturna plošča ima seveda nekatere poudarke, povezane z električnim pogonom. Foto Gregor Pucelj

Fiat 500 bo tudi pri nas kmalu vozil na električni pogon, v različnih karoserijskih izvedbah. Foto Fiat

Mazda MX-30 nima velikega dosega, pri znamki pravijo, da niso hoteli akumulatorja na kolesih. Foto Aljaž Vrabec

Ko govorimo o električnih avtomobilih, ves čas poudarjamo željo po večjem dosegu, pa vendar na trg še prihajajo tudi avtomobili, katerih doseg lahko opišemo predvsem kot mestni. Pričakovali bi, da bodo težko prepričali veliko kupcev, a verjetno obstajajo tudi stranke zanje. Morda tiste, ki iščejo kaj drugačnega.Najnovejši tak izdelek je prva električna honda s preprostim in povednim imenom honda e. To je 3,9 metra dolg avtomobil, zelo podoben prepoznavni študiji, ki so jo pred nekaj leti razkrili na eni od avtomobilskih razstav. Honda e ima značilne okrogle luči spredaj in zadaj, ob straneh zaokrožen je tudi celoten sklop maske in zadnjega dela. Precej posebna in imenitna je notranjost, pozornost pritegne zaslon, ki se razteza po celotni dolžini armaturne plošče. Poleg voznika ima tudi sovoznik po želji svoj sklop prikaza želenih informacij, v kotih se prikazuje tisto, kar bi sicer gledali v stranskih ogledalih, namesto katerih sta na vratih nameščeni kameri. Honda e ima dva para vrat, vsaj par ima po svoje vdolbeni kljuki. Sedeži so oblečeni v fino blago, resda pa zadaj ni prav prostorno, še bolj miniaturen se zdi s 170 litri prtljažnik, v dvojnem dnu so polnilni kabli. Ga pa lahko povečamo, če podremo zadnjo klop.Vožnja je prijetna, avtomobil je z zadnjim pogonom okreten, po drugi strani tudi dobro vodljiv. Opremljen je z množico varnostnih pripomočkov. Žene ga na zadnji osi nameščen električni motor z močjo 100 kW, obstaja še močnejša izvedba. Energijo mu zagotavljajo litij-ionski akumulatorji v dnu vozila s skupno zmogljivostjo 35 kWh. Po veljavnem merilnem standardu je doseg 210 km, v hladnejšem obdobju leta vsaj po prvih vtisih kar nekaj manj. To pač ni nekaj, s čimer bi se hvalili pred sosedi. Honda e sicer omogoča različne načine polnjenja, tudi zelo hitrega. Pri vsej prikupnosti in občutku kakovosti pa ob majhnem dosegu ni tako privlačna cena: ko odštejemo trenutno veljavno subvencijo, znaša najmanj 31 tisočakov.Električna honda se zdi nekakšen tekmec prav tako letos novega in skoraj povsem enako dolgega električnega trivratnega mini cooperja, katerega elektromotor za pogon sprednjih koles zmore največjo moč 135 kW, energijo pa mu zagotavlja prav tako po dnu razporejen akumulatorski sklop z zmogljivostjo 33 kWh. Tudi v električnem miniju je veliko slogovnih elementov, ki mu dajejo prepoznaven pečat, morda bi z voznimi lastnostmi rad deloval bolj športno. Cenovno je blizu honde e, po odšteti subvenciji nekje pri 29 tisočakih.Verjetno velja, da je znamka Mini z mini cooperjem ena od dveh resnično dobrih reinkarnacij modela izpred več desetletij. Drugi takšen avtomobil je fiat 500, ki je bil letos tudi prvič pripravljen na električni pogon in ima v Italiji v imenu dodatek nuova. K nam pripelje v naslednjih mesecih, takrat bo kaj več znanega o ceni. Za zdaj povejmo vsaj to, da bo na voljo z dvema izvedbama akumulatorja in dosega (180 in 320 km), poleg trivratne karoserijske različice (s trdno ali zložljivo platneno streho) pa naj bi za ta 3,6 metra dolgi italijanski »dolce vita« avtomobilček pripravili še bolj praktično izvedbo. Ta bo imela na desni še druga vrata, ki se bodo odpirala nazaj.S podobno zmogljivostjo akumulatorja (35 kWh) in močjo motorja (105 kW) kot honda e se je jeseni predstavil prvi Mazdin električni avtomobil z oznako MX-30. Ni sicer tako majhen (4,3 metra), notri je tudi več prostora, prav tako ima kakšno svojo posebnost, na primer to, da nima B-stebrička in da se zadnji par vrat odpira nazaj. Pogon je na sprednji kolesi. Znotraj je tako kot že nekatere druge najnovejše mazde urejen z odličnimi materiali, v električnem tekmecu pa izstopa še lebdeča sredinska konzola. Z odšteto subvencijo je cena okoli 30 tisočakov. Tako MX-30 kot mini imata doseg kakšnih 200 kilometrov, prav tako oba ponujata različne možnosti polnjenja, tudi hitro.Še kaj cenejšega, ko že govorimo o majhnem dosegu? Tu je že nekaj mesecev novomeški renault twingo ZE (kratica za angleški izraz zero emission, brez emisij). Je od vseh najmanjši (3,6 metra), ima akumulator z zmogljivostjo 22 kWh, šibkejši motor (60 kW), prav tako zadnji pogon in vsaj po uradnih podatkih doseg 190 km. Zanj je treba odšteti bistveno manj, s subvencijo od 14 tisoč evrov naprej.Kajpada bi članek lahko zapeljali tudi v drugo smer, ali se za »hondinih« 30 tisočakov in v tej cenovni bližini najde kak električni avtomobil z večjim dosegom. Seveda se, ampak potem bi bil prispevek že predolg.